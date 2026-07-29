Controverse puternice în jurul lui Fauci

Fauci, care a fost citat pentru a depune mărturie sub jurământ, a refuzat să răspundă la peste 100 de întrebări, invocând dreptul constituțional de a nu oferi declarații care ar putea fi folosite împotriva sa.

„Singura concluzie la care pot ajunge este că singurul motiv pentru care sunt chemat în fața acestui comitet este pentru ca eu să spun ceva, orice, care să justifice promisiunile publice repetate ale senatorului Paul că voi ajunge, citez, «după gratii», închei citatul”, a declarat Fauci, informează Associated Press (AP).

Decizia sa de a nu răspunde întrebărilor a generat noi tensiuni între republicani și democrați, care se află în conflict pe tema originilor și gestionării pandemiei.

În timp ce republicanii l-au acuzat de minciună în legătură cu originile virusului, democrații au calificat audierea drept o încercare politică de discreditare și au elogiat contribuția sa în lupta împotriva pandemiei. Senatorul Maggie Hassan a declarat că ședința este „organizată să-l prindă în capcană”.

Acuzații de perjur, în ciuda faptului că Biden l-a grațiat

Senatorul Rand Paul, cunoscut pentru conflictul său de lungă durată cu Fauci, a sugerat că mărturia acestuia ar putea fi folosită pentru a-l acuza de perjur, în ciuda faptului că Fauci a primit o grațiere prezidențială din partea președintelui democrat Joe Biden în 2025.

„Astăzi va fi piatra de hotar a celor 40 de ani de abuz de putere ai lui Anthony Fauci la NIH”, a declarat Paul în timpul audierii. Senatorul a anunțat că săptămâna viitoare comisia va vota dacă Fauci ar trebui acuzat de dispreț pentru refuzul său de a răspunde întrebărilor.

Jurnalul personal al lui Fauci, în centrul dezbaterii

Înaintea audierii, Rand Paul a făcut publice peste 1.000 de pagini din jurnalul personal al lui Fauci, datând din perioada pandemiei.

Senatorul republican a susținut pe rețelele de socializare că ceea ce Fauci „a scris în privat și ceea ce a declarat public sunt două povești diferite”.

Însă multe dintre notele din jurnal, inclusiv cele care menționează incertitudinile din primele zile ale pandemiei, au fost deja reflectate în memoriile lui Fauci publicate în 2024 și în interviuri anterioare.

Peste 150 de oameni de știință și cercetători îl apără pe Fauci

În apărarea lui Fauci, peste 150 de oameni de știință și experți în boli infecțioase au semnat o scrisoare deschisă, în care au calificat acuzațiile republicane drept „absurde” și au cerut Congresului să pună capăt acestui „vânătoare de vrăjitoare”.

Fauci, care a părăsit funcția guvernamentală în 2022, este recunoscut pentru contribuțiile sale în gestionarea unor crize majore de sănătate publică, inclusiv HIV, Ebola și atacurile cu antrax din 2001.

Dezbaterea despre originea virusului

Un subiect cheie al audierii a fost dacă finanțarea acordată de NIH unor cercetări din China a avut vreun rol în apariția pandemiei.

În timp ce mulți oameni de știință cred că virusul a apărut natural, prin transmiterea de la animale la oameni, senatorul Paul susține teoria scăpării virusului dintr-un laborator din Wuhan.

Totuși, o subcomisie condusă de republicani care a investigat această ipoteză în 2024 nu a găsit dovezi care să îl lege pe Fauci de vreo faptă ilegală, potrivit AP.

Republicanii l-au acuzat, de asemenea, pe cercetător că a ascuns implicarea NIH în finanțarea cercetărilor de tip „gain of function” la un laborator chinez. Fauci a respins anterior acuzațiile, explicând că definiția acestui tip de cercetare se referă strict la experimente riscante, ceea ce nu se aplica în cazul proiectelor finanțate de NIH.

Intervenția lui Donald Trump

Donald Trump a comentat și el situația pe rețelele sociale, argumentând că a încetat să se bazeze pe Fauci în timpul pandemiei din cauza „deciziilor proaste” luate de acesta în privința măștilor și restricțiilor.

În plus, Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar al Sănătății și cunoscut militant anti-vaccinare, a declarat că jurnalul lui Fauci a fost găsit pe o proprietate guvernamentală și predat comisiei.

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