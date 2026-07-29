Victor Slav plătește pensie alimentară cât poate! Asta a spus Bianca Drăgușanu când a fost întrebată de pensia alimentară și asigură pe toată lumea că suma primită e departe de a impresiona. Fără să dea cifre, fosta prezentatoare Tv spune că ea își crește fiica aproape exclusiv din propriul buzunar și a lăsat de înțeles că fostul soț ar putea totuși contribui mai serios, atât financiar, cât și cu mai multă prezență în viața fiicei lor. Din fericire, de dragul Sofiei, scandalul rămâne în pauză. Concluzia? Bianca spune că ea face banii, iar Victor face cât poate!

Emil Rengle este dat la o parte de propriul tată? Coregraful pare că a pierdut locul întâi în familia lui! Nicolae Rengle și iubitul lui Emil, Alejandro, au devenit atât de apropiați, încât complotează pe FaceTime, fac pălincă împreună și se înțeleg de minune chiar și fără Emil prin preajmă. Ba mai mult, viitorul socru l-a învățat pe spaniol românește mai repede decât a reușit Emil în trei ani de relație. Iar când apar mici certuri în cuplu, tatăl lui Rengle sare imediat în apărarea ginerelui!

Dorian Popa și-a renovat complet vila din Domnești! Hâț, Johnule, că s-a schimbat decorul! Dorian Popa și-a renovat complet vila, la 5 ani după ce a construit-o. Artistul a renunțat la albul imaculat și a ales un design modern, în nuanțe elegante de gri. Le-a făcut fanilor un tur complet prin livingul impresionant, piscina, solarul privat și garajul în care își ține bolidul de 300.000 de euro. Lux cât cuprinde, iar urmăritorii au rămas cu gura căscată. Voi ce notă îi dați transformării?

Dana Rogoz, vacanță cu trenul pe vapor! Actrița a bifat o vacanță într-un stil cu totul ieșit din comun. Dana Rogoz și-a urcat familia în trenul de noapte Roma-Palermo și a trăit o experiență rară: singurul tren din Europa care se îmbarcă, cu tot cu vagoane, direct pe feribot. Alături de soț și de copii, aventura a venit cu un moment amuzant. Traversarea a fost atât de scurtă, încât nici n-au apucat să-și mănânce tot micul dejun pe punte. Asta da călătorie cu bilet dus spre amintiri!

Dragoș Bucur s-a mutat la țară pentru liniște, dar a dat peste concert fără bilet! Actorul a căutat aer curat și zgomotul naturii, însă s-a trezit în mijlocul unui scandal cu vecinii. Când a încercat să-i convingă pe petrecăreți să dea muzica mai încet pentru a-și culca copiii, s-a ales cu reproșuri, acuzații de „aroganțe de București” și chiar de amenințări. Dragoș n-a stat pe gânduri: le-a amintit de lege, a sunat la 112 și a filmat întreaga scenă. Clipul a dispărut rapid de pe internet, dar povestea dovedește că viața la țară poate bate oricând orice scenariu de film!

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