Conform serviciilor de informații rusești, conducerea Telegram nu ar fi acționat prompt pentru a șterge sau bloca canalele, chat-urile și boții folosiți de partea ucraineană.

În replică la anunțul oficialilor ruși, contul oficial al platformei Telegram de pe rețeaua X a publicat o imagine controversată în care Pavel Durov apare ridicând degetul mijlociu, un gest sfidător la adresa demersului juridic inițiat de Moscova.

Anterior acestei escaladări, omul de afaceri acuzase deja în mod public regimul de la Moscova că fabrică pretexte nefondate cu scopul de a limita accesul cetățenilor ruși la aplicația de mesagerie și de a cenzura spațiul cibernetic.

Refugiul în străinătate și ruptura definitivă de Moscova

În vârstă de 41 de ani, Pavel Durov are o istorie lungă de confruntări cu autoritățile din țara sa natală.

Miliardarul a părăsit Rusia încă din anul 2014, după ce a refuzat categoric să se supună cerințelor guvernului de la Kremlin de a închide comunitățile opoziției politice de pe platforma VKontakte — numită la acea vreme „Facebook-ul Rusiei” —, companie pe care tot el o fondase.

În prezent, Durov locuiește de mulți ani în afara granițelor Rusiei și deține cetățenia mai multor state, având pașapoarte emise de Franța și de Emiratele Arabe Unite.

În ciuda emiterii mandatului internațional de arestare de către procurorii ruși, este puțin probabil ca alte state sau autorități judiciare internaționale să se conformeze solicitării de extrădare transmise de Moscova.

Aplicația s-a poziționat ca o platformă axată pe protejarea confidențialității utilizatorilor, refuzând să aplice politicile clasice de moderare ale altor giganți din social media.

Popularitatea Telegram rămâne uriașă în spațiul post-sovietic și la nivel global. Platforma numără în prezent peste 950 de milioane de utilizatori activi la nivel mondial și este intens folosită atât în Rusia, de către zeci de milioane de persoane, cât și în Ucraina, unde reprezintă una dintre principalele surse de informare și comunicare.

Problemele cu justiția din Occident și disputele legate de moderare

Deși s-a promovat drept un apărător ferm al libertății de exprimare și al intimității datelor, Telegram s-a confruntat adesea cu critici severe la nivel internațional din cauza politicilor permisive de moderare a conținutului. Criticii au acuzat aplicația că permite proliferarea rețelelor de crimă organizată și distribuirea de materiale ilegale.

Problemele juridice ale lui Pavel Durov nu se limitează doar la disputa cu Rusia. În anul 2024, miliardarul a fost arestat și pus sub anchetă formală în Franța, autoritățile franceze acuzându-l de lipsa unei moderări adecvate care să combată utilizarea aplicației în scopuri infracționale.

Cu toate că i s-a permis ulterior să părăsească detenția după câteva luni, investigația penală din Franța rămâne în derulare.

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