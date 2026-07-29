Fontana di Trevi: o bijuterie asediată

Fontana di Trevi, una dintre cele mai frumoase opere baroce din lume, atrage anual milioane de turiști. Din septembrie 2025, accesul la celebra fântână a fost limitat la 400 de persoane simultan, fiecare plătind o taxă de 2 euro pentru 30 de minute. Deși aceste măsuri au fost luate pentru a reduce aglomerația, ele au creat cozi interminabile la intrare. „Fontana di Trevi este impresionantă, dar mulțimile de oameni îi distrug magia”, spun vizitatorii.

Bella Italia, visul distrus de hoardele de turiști: cele 6 obiective turistice pe care ar fi mai bine să le eviți
Foto: Shutterstock

Alternativa: În loc să vă luptați cu aglomerația de la Fântâna Trevi, îndreptați-vă spre Piazza Navona. Aici veți găsi trei fântâni superbe, inclusiv Fântâna celor Patru Fluvii, o capodoperă semnată de Giovanni Bernini.

Turnul din Pisa: între artă și haos

Piazza dei Miracoli, unde se află celebrul Turn Înclinat din Pisa, este o atracție de neratat pentru iubitorii de artă. Ansamblul arhitectural al pieței, cuprinzând o catedrală, un baptisteriu și un cimitir monumental, este o capodoperă a epocii medievale. Cu toate acestea, locul este adesea sufocat de turiști care se întrec să facă selfie-uri cu turnul. „Este mai degrabă o provocare decât o plăcere”, spun cei care au fost acolo.

Bella Italia, visul distrus de hoardele de turiști: cele 6 obiective turistice pe care ar fi mai bine să le eviți
Foto: Shutterstock

Sfat: Vizitați Piazza dei Miracoli dimineața devreme sau seara târziu pentru a evita aglomerația și a vă bucura de liniște. Monumentele sunt deschise până la ora 20.00, oferindu-vă suficient timp pentru a le explora pe îndelete.

Cinque Terre: paradis transformat în haos

Regiunea Cinque Terre, cu satele sale colorate și traseele spectaculoase de drumeție, era considerată cândva un colț de rai. Însă, după pandemie, turiștii au revenit în număr atât de mare încât autoritățile au fost nevoite să introducă bilete de intrare și să reglementeze accesul pe traseele montane. „Aglomerația și comportamentul nepoliticos al unora au transformat experiența într-un calvar”, relatează turiștii.

Bella Italia, visul distrus de hoardele de turiști: cele 6 obiective turistice pe care ar fi mai bine să le eviți
Foto: Shutterstock

Alternativa: Porto Venere, un alt sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, oferă aceeași atmosferă pitorească, dar fără mulțimi sufocante.

Balconul Julietei din Verona: o poveste inventată

Balconul Julietei din Verona atrage romantici și turiști din întreaga lume, dornici să calce pe urmele celebrelor personaje shakespeariene. Cu toate acestea, ceea ce mulți nu știu este că balconul a fost adăugat în anii 1940 folosind o piatră funerară medievală, neavând nicio legătură reală cu povestea lui Shakespeare. Este o destinație de pelerinaj romantic, dar fără legături istorice autentice.

Bella Italia, visul distrus de hoardele de turiști: cele 6 obiective turistice pe care ar fi mai bine să le eviți
Foto: Shutterstock

Alternativa: În loc să vizitați balconul, puteți participa la spectacolele de operă ale lui Verdi, organizate în amfiteatrul roman din Verona, pentru o experiență cu adevărat romantică.

Capri și Grota Albastră: insula copleșită de turiști

Capri, odată un refugiu al bogaților și celebrităților, a devenit acum o destinație prea aglomerată. Un exemplu notoriu este Grota Albastră. Turiștii așteaptă ore întregi pentru câteva minute de vizită într-un spațiu restrâns, alături de zeci de alte persoane. „Insula și-a pierdut farmecul autentic din cauza aglomerației” , afirmă vizitatorii.

Bella Italia, visul distrus de hoardele de turiști: cele 6 obiective turistice pe care ar fi mai bine să le eviți
Foto: Shutterstock

Alternativa: Insulele Ischia și Procida, situate în apropiere, sunt mult mai liniștite. Procida, în special, este renumită pentru atmosfera sa autentică și peisajele spectaculoase.

Sirmione, Lacul Garda: între vis și coșmar

Sirmione, un sat pitoresc pe malul Lacului Garda, a devenit simbolul supraaglomerării turistice. În luna mai 2026, 75.000 de turiști au invadat satul cu doar 8.000 de locuitori, transformând străzile și restaurantele într-un haos. Castelul medieval fortificat pare desprins din povești, dar aglomerația strică atmosfera.

Bella Italia, visul distrus de hoardele de turiști: cele 6 obiective turistice pe care ar fi mai bine să le eviți
Foto: Shutterstock

Alternativa: Lacul Iseo, situat între munți, este o opțiune mai liniștită, oferind același peisaj spectaculos fără mulțimile de oameni.

Italia rămâne o destinație de vis, dar planificarea călătoriei este esențială pentru a evita dezamăgirile. Alegeți atracțiile mai puțin frecventate pentru o experiență autentică și liniștită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Unica.ro
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
GSP.RO
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
GSP.RO
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
42 de kilometri de autostradă sunt gata, dar rămân închiși. Expert: „Nu există niciun motiv tehnic”
Adevarul.ro
42 de kilometri de autostradă sunt gata, dar rămân închiși. Expert: „Nu există niciun motiv tehnic”
Răzvan Burleanu, reacţie dură după ce Infantino a propus „vânzarea” Cupei Mondiale: „Cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc” Ruptură între FRF şi preşedintele FIFA. Exclusiv
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu, reacţie dură după ce Infantino a propus „vânzarea” Cupei Mondiale: „Cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc” Ruptură între FRF şi preşedintele FIFA. Exclusiv
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Țeapa prețului diferit. Ce drepturi ai când produsul costă mai mult la casa de marcat
ObservatorNews.ro
Țeapa prețului diferit. Ce drepturi ai când produsul costă mai mult la casa de marcat
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax.ro
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Redactia.ro
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul
KanalD.ro
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul

Politic

Parteneri
Delta urbană de la Iași ar urma să dreneze 36,5 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este gata, iar consilierii locali sunt chemați să aprobe investiția
ZiaruldeIasi.ro
Delta urbană de la Iași ar urma să dreneze 36,5 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este gata, iar consilierii locali sunt chemați să aprobe investiția
Universitatea Craiova a transferat unul dintre cei mai promiţători jucători de la FC U! Reacţia lui Adrian Mititelu: „I-am zis că îl las oriunde, dar nu acolo!”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova a transferat unul dintre cei mai promiţători jucători de la FC U! Reacţia lui Adrian Mititelu: „I-am zis că îl las oriunde, dar nu acolo!”
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem