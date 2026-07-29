Bella Italia, visul distrus de hoardele de turiști: cele 6 obiective turistice pe care ar fi mai bine să le eviți

Fontana di Trevi: o bijuterie asediată

Fontana di Trevi, una dintre cele mai frumoase opere baroce din lume, atrage anual milioane de turiști. Din septembrie 2025, accesul la celebra fântână a fost limitat la 400 de persoane simultan, fiecare plătind o taxă de 2 euro pentru 30 de minute. Deși aceste măsuri au fost luate pentru a reduce aglomerația, ele au creat cozi interminabile la intrare. „Fontana di Trevi este impresionantă, dar mulțimile de oameni îi distrug magia”, spun vizitatorii.

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Alternativa: În loc să vă luptați cu aglomerația de la Fântâna Trevi, îndreptați-vă spre Piazza Navona. Aici veți găsi trei fântâni superbe, inclusiv Fântâna celor Patru Fluvii, o capodoperă semnată de Giovanni Bernini.

Turnul din Pisa: între artă și haos

Piazza dei Miracoli, unde se află celebrul Turn Înclinat din Pisa, este o atracție de neratat pentru iubitorii de artă. Ansamblul arhitectural al pieței, cuprinzând o catedrală, un baptisteriu și un cimitir monumental, este o capodoperă a epocii medievale. Cu toate acestea, locul este adesea sufocat de turiști care se întrec să facă selfie-uri cu turnul. „Este mai degrabă o provocare decât o plăcere”, spun cei care au fost acolo.

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Sfat: Vizitați Piazza dei Miracoli dimineața devreme sau seara târziu pentru a evita aglomerația și a vă bucura de liniște. Monumentele sunt deschise până la ora 20.00, oferindu-vă suficient timp pentru a le explora pe îndelete.

Cinque Terre: paradis transformat în haos

Regiunea Cinque Terre, cu satele sale colorate și traseele spectaculoase de drumeție, era considerată cândva un colț de rai. Însă, după pandemie, turiștii au revenit în număr atât de mare încât autoritățile au fost nevoite să introducă bilete de intrare și să reglementeze accesul pe traseele montane. „Aglomerația și comportamentul nepoliticos al unora au transformat experiența într-un calvar”, relatează turiștii.

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Alternativa: Porto Venere, un alt sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, oferă aceeași atmosferă pitorească, dar fără mulțimi sufocante.

Balconul Julietei din Verona: o poveste inventată

Balconul Julietei din Verona atrage romantici și turiști din întreaga lume, dornici să calce pe urmele celebrelor personaje shakespeariene. Cu toate acestea, ceea ce mulți nu știu este că balconul a fost adăugat în anii 1940 folosind o piatră funerară medievală, neavând nicio legătură reală cu povestea lui Shakespeare. Este o destinație de pelerinaj romantic, dar fără legături istorice autentice.

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Alternativa: În loc să vizitați balconul, puteți participa la spectacolele de operă ale lui Verdi, organizate în amfiteatrul roman din Verona, pentru o experiență cu adevărat romantică.

Capri și Grota Albastră: insula copleșită de turiști

Capri, odată un refugiu al bogaților și celebrităților, a devenit acum o destinație prea aglomerată. Un exemplu notoriu este Grota Albastră. Turiștii așteaptă ore întregi pentru câteva minute de vizită într-un spațiu restrâns, alături de zeci de alte persoane. „Insula și-a pierdut farmecul autentic din cauza aglomerației” , afirmă vizitatorii.

Foto: Shutterstock

Alternativa: Insulele Ischia și Procida, situate în apropiere, sunt mult mai liniștite. Procida, în special, este renumită pentru atmosfera sa autentică și peisajele spectaculoase.

Sirmione, Lacul Garda: între vis și coșmar

Sirmione, un sat pitoresc pe malul Lacului Garda, a devenit simbolul supraaglomerării turistice. În luna mai 2026, 75.000 de turiști au invadat satul cu doar 8.000 de locuitori, transformând străzile și restaurantele într-un haos. Castelul medieval fortificat pare desprins din povești, dar aglomerația strică atmosfera.

Foto: Shutterstock

Alternativa: Lacul Iseo, situat între munți, este o opțiune mai liniștită, oferind același peisaj spectaculos fără mulțimile de oameni.

Italia rămâne o destinație de vis, dar planificarea călătoriei este esențială pentru a evita dezamăgirile. Alegeți atracțiile mai puțin frecventate pentru o experiență autentică și liniștită.

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