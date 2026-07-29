Măsura aduce un sprijin direct sub forma unui card electronic alimentat cu o valoare nominală de 1.500 de lei net. Finanțarea întregului proiect este asigurată din fonduri externe nerambursabile, reducând presiunea asupra bugetului național de stat și garantând resursele necesare pentru dezvoltarea profesională a angajaților din educație.

Cine sunt beneficiarii din sistemul preuniversitar și universitar

Cadrul legal proaspăt adoptat acoperă o sferă largă de beneficiari din sistemul public de educație, condiția de bază fiind ca aceștia să fie în activitate pe parcursul anului școlar și universitar 2025-2026.

În învățământul preuniversitar de stat, de acest sprijin vor beneficia atât cadrele didactice, cât și personalul didactic auxiliar. În egală măsură, legea extinde acordarea primei și către mediul universitar de stat.

Astfel, vor primi suma pe card cadrele didactice care dețin gradul de conferențiar, șef de lucrări sau lector, asistenții universitari, dar și personalul didactic auxiliar din universități.

Potrivit raportului comun întocmit de comisiile de buget și de învățământ, numărul estimat al persoanelor care vor beneficia de această măsură se ridică la 275.850, fiind alocat un buget total de peste 413 milioane de lei.

Cum pot fi cheltuiți banii

Utilizarea sumei de 1.500 de lei este reglementată clar prin textul de lege, astfel încât banii să servească direct îmbunătățirii calității actului educațional și pregătirii continue.

Prima de carieră didactică se acordă pe suport electronic, iar un procent de minimum 65% din valoarea acesteia trebuie direcționat exclusiv către decontarea cheltuielilor pentru cursuri de pregătire profesională.

Diferența rămasă poate fi utilizată pentru achiziționarea de cărți de specialitate, materiale didactice și alte categorii de cheltuieli asimilate, cu condiția ca acestea să aibă o legătură directă cu activitatea didactică desfășurată la clasă sau la catedră.

Prin această structurare, inițiativa își propune să susțină atât perfecționarea continuă a profesorilor, cât și dotarea acestora cu resursele necesare la început de an școlar.

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