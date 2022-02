Sebastian Stan apare în scene erotice explicite în noua miniserie Hulu „Pam & Tommy”, care a avut premiera pe 2 februarie și din care au fost difuzate primele trei episoade. Actorul român a fost lăudat de fani pentru felul în care îl potretizează pe Tommy Lee, toboșarul trupei Mötley Crüe.

Sebastian a fost născut în Constanța, România. El a declarat că părinții săi au divorțat când acesta avea doi ani. Când avea opt ani, Sebastian împreună cu mama sa, Georgeta Orlovschi, s-au stabilit pentru o vreme în Viena, Austria, unde, Georgeta, a fost angajată ca pianistă, în urma Revoluției Române din decembrie 1989.

Primul contact cu lumea filmului

La zece ani, Sebastian joacă primul său rol într-un film numit: 71 Fragments of a Chronology of Chance, de directorul austriac Michael Haneke. După patru ani, se mută în Comitatul Rockland, New York, Statele Unite

Sebastian Stan a urmat studiile Universității Rutgers și timp de un an a făcut și cursuri în Regatul Unit. În această perioadă el a avut apariții la Shakespeares Globe Theatre din Londra.

Primul contact pe care l-a avut cu lumea filmului a fost de fapt atunci când a lucrat ca și ghid: „Primul meu job a fost la cinematografie. Am lucrat la cinema-ul 6 din New York. Eram un usher. Vindeam popcorn. Și mai încolo am lucrat la H&M.

În ce filme a jucat Sebastian Stan

A jucat alături de actori ca: Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în filmul Black Swan (2010), Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, etc. în trilogia Căpitanul America. De asemena cu Matt Damon în filmul de ficțiune Marțianul (2015) cu șapte nominalizări la Oscar, sau cu Nicole Kidman în Capcana (2018).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Sebastian și-a dezvoltat simțul actoricesc în seriale precum: Gossip Girl, popular printre adolescenți, Kings, Once Upon a Time, și mini-seria Political Animals. Rolul din ”Political Animals” i-a adus lui Sebastian o nominalizare la Critics’ Choice Television Award for Best Supporting Actor in a Movie/Miniseries.

Un film important al carierei sale este „I, Tonya” unde joacă rolul lui Jeff Gillooly, soțul Toniei Harding, rol interpretat de Margot Robbie, un film cu o nominalizare și un premiu Oscar.

Mai interpretează rolul anchetatorului Scott Huffman în filmul The Last Full Measure (2019), alături de staruri binecunoscute precum: Samuel L. Jackson, Ed Harris și William Hurt.

Cine este iubita lui Sebastian Stan

În luna iulie a anului trecut, Sebastian Stan a fost surprins alături de noua iubită. Actorul se afla în vacanță alături de noua lui iubită, actrița de origine spaniolă Alejandra Onieva, în vârstă de 28 de ani.

În plină pandemie, actorul mărturisea că nu-și poate imagina cum ar părăsi New York-ul, dar iată că acesta a evadat la Ibiza, alături de Alejandra, potrivit revistei VIVA! De altfel atunci a fost prima oară când aceștia au apărut împreună în public.



Ce avere are Sebastian Stan

Analiștii de la CelebrityNetWorth calculează în fiecare an averile celor mai bine plătiți actori, cântăreți sau sportivi din lume.

Printre aceștia se află și români, care au reușit să pătrundă în topul milionarilor. Simona Halep și INNA sunt două dintre numele bine clasate, având averi estimate la 30 și respectiv 20 de milioane de dolari.

Ceva mai sărac decât ele se află și singurul actor român din topurile realizate de cei de la CelebrityNetWorth. Este vorba despre Sebastian Stan, care a strâns până acum 8 milioane de dolari, scrie vbiz.ro.

PARTENERI - GSP.RO Filmarea asta i-a distrus cariera. ”Totul s-a întâmplat imediat”. Ce conţinea filmuleţul

Playtech.ro WOW! Câte pensii are Alexandru Arșinel, de fapt. Românii s-au revoltat când au văzut sumele colosale

Observatornews.ro Trei români din Anglia au sechestrat o femeie și, timp de 11 ore, au supus-o la chinuri inimaginabile

HOROSCOP Horoscop 3 februarie 2022. Scorpionii sunt dezamăgiți de cei dragi

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs „carambolul morții” de pe E85, în care au murit 7 oameni. De ce ar fi intrat TIR-ul pe contrasens

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Cele mai tari idei de distracție în familie