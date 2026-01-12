În categoriile TV, „The Studio”, o parodie a industriei de la Hollywood, a fost desemnat cel mai bun serial (musical sau comedie), în timp ce „The Pitt”, plasat într-un spital supraaglomerat, a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramă.

Titlul de cea mai bună miniserie a revenit producției „Adolescence”, o poveste centrată pe investigarea unei crime.

„One Battle After Another” , mare câștigător al serii

Filmul „One Battle After Another” a fost marele câștigător al serii, cu patru trofee, inclusiv pentru regie și scenariu, ambele obținute de Paul Thomas Anderson.

„Hamnet” a plecat acasă cu două statuete, printre care și cea pentru Cea mai bună actriță într-un film dramă, acordată lui Jessie Buckley pentru rolul unei mame îndurerate.

Producția realizată de Focus Features și regizată de Chloe Zhao a fost desemnată și Cel mai bun film dramă.

Vizibil emoționată pe scenă, Jessie Buckley a mulțumit Globurilor de Aur, echipei Focus Features și tuturor celor care au susținut filmul, având o mențiune specială pentru șeful echipei tehnice, Tomasz Sternicki.

Patru premii pentru „Adolescence”

Premiul pentru Cel mai bun actor într-un film dramă a fost câștigat de brazilianul Wagner Moura pentru rolul din „The Secret Agent”. În discursul său, acesta a vorbit despre memorie, traume transmise între generații și importanța păstrării valorilor în momente dificile.

La capitolul televiziune, „Adolescence”, producție Netflix, a obținut în total patru premii, cele mai multe dintre toate serialele.

Creatorul său, Stephen Graham, a câștigat trofeul pentru Cel mai bun actor într-o miniserie, iar Erin Doherty a fost desemnată Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial TV dramă.

Owen Cooper, în vârstă de doar 16 ani, a primit premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial TV dramă, devenind cel mai tânăr câștigător din istoria acestei categorii.

Paul Thomas Anderson a mai fost recompensat cu trofeele pentru Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu pentru „One Battle After Another”.

Rose Byrne a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță într-o comedie sau musical cu rolul din „If I Had Legs Id Kick You”, iar Timothée Chalamet a fost desemnat Cel mai bun actor pentru interpretarea din „Marty Supreme”, după patru nominalizări anterioare.

„Golden”, cea mai bună melodie

Premiul pentru cea mai bună melodie din film a revenit piesei „Golden” din „KPop Demon Hunters”, compusă de Ludwig Göransson. Amy Poehler a obținut primul Glob de Aur acordat unui podcast, pentru talk-show-ul „Good Hang”.

Noah Wyle a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un serial dramă cu „The Pitt”, iar Jean Smart a fost desemnată Cea mai bună actriță într-un serial muzical sau de comedie pentru „Hacks”.

Alte distincții importante au fost acordate lui Seth Rogen, desemnat Cel mai bun actor într-un musical sau comedie pentru „The Studio”, Teyanei Taylor, câștigătoare a premiului pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru „One Battle After Another”, și lui Stellan Skarsgård, premiat pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru „Sentimental Value”.

Nikki Glaser a prezentat ceremonia

Ceremonia a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de comedianta Nikki Glaser, care, în monologul său, a ironizat subiecte sensibile precum presa americană, dosarele Epstein, vânzarea Warner Bros. către Netflix și narcisismul industriei de la Hollywood.

Ea a descris Globurile de Aur drept „fără îndoială, cel mai important lucru care se întâmplă în lume în acest moment”.

Gala Globurilor de Aur, organizată anual la începutul lunii ianuarie, marchează debutul sezonului marilor premii cinematografice, iar câștigarea unui trofeu poate avea un impact semnificativ asupra șanselor unui film sau actor în cursa pentru Oscaruri.

