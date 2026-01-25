Grațiela Duban a acceptat una dintre cele mai incomode provocări din televiziune și a participat la celebra rubrică „Sosurile picante” din cadrul emisiunii „La Măruță”, show care urmează să fie scos din grilă începând cu 6 februarie. Soția lui Andrei Duban nu s-a ferit de întrebările directe, însă, atunci când a considerat că răspunsul ar putea stârni prea multe reacții, a preferat să suporte iuțeala sosurilor în loc să ofere detalii.

Actrița a fost pusă în fața unor dileme îndrăznețe, iar sinceritatea ei a stârnit hohote de râs în platou. Întrebată cine i se pare cel mai seducător bărbat din România, Grațiela Duban a oferit un răspuns neașteptat: „Mi se pare inteligent așa și are și buzele frumoase. S-a mai îngrășat acum”, a spus ea despre Mihai Gâdea, prezentatorul Antena 3, surprinzând publicul prin alegerea făcută.

O altă întrebare a vizat un scenariu ipotetic legat de fiul ei: „Imaginează-ți că Armin are 30 de ani și urmează să se însoare cu o vedetă din showbiz-ul românesc. Tu nu știi despre cine este vorba și vei afla când îți calcă pragul. Ce vedetă nu ai vrea să fie?”. Fără să stea prea mult pe gânduri, Grațiela a răspuns: „Daniela Crudu. Are contorul dat peste cap și… Tataie, Dumnezeu să-l ierte, când mama a început relația cu tata, el i-a scris o scrisoare și i-a zis «ai grijă la carburator»”, a spus actrița, într-o notă ironică, stârnind amuzamentul celor din platou.

Pe parcursul rubricii, Grațiela Duban a demonstrat că are umor, autoironie și curaj, reușind să transforme fiecare întrebare incomodă într-un moment savuros.

