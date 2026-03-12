Încă de atunci, multă lume s-a întrebat ce se va întâmpla cu oamenii care au lucrat în emisiunea „La Măruță”, iar informațiile venite dinspre PRO TV erau că toată echipa va primi oferte pentru a se muta la alte proiecte din cadrul trustului.

Iată că timpul a trecut, unele persoane s-au angajat în alte locuri, în timp ce există și oameni care au rămas în continuare la PRO TV. Iar printre aceștia se află și Greta Dan, fără doar și poate cea mai cunoscută femeie din emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

Angajată în urmă cu aproximativ 29 de ani la PRO TV, Greta Dan era regizor de platou la emisiunea „La Măruță” și apărea de foarte multe ori pe micile ecrane, deoarece mai avea diferite dialoguri cu prezentatorul Cătălin Măruță.

„Da, se termină… Și nu e ușor deloc. Sunt de 29 de ani în PRO TV și de 18 ani aici, la Măruță. Când stai atât într-un loc, nu e doar muncă, devine o parte din tine. Sunt oameni, ritm, ani întregi de viață și de energie pusă zilnic. Și, în loc să fiu tristă că se termină, sunt fericită că a existat. Și, real vorbind, lucrurile nu se termină… ele se transformă! Iar ce o să vină o să fie, sigur, pe măsura tuturor anilor ăstora de muncă, experienței și sufletului pus aici”, afirma Greta Dan pe internet în luna februarie.

Acum, când ne apropiem de mijlocul lunii martie, fostul regizor de platou din emisiunea „La Măruță” a dezvăluit pe Facebook faptul că a rămas în continuare la PRO TV și că acum face parte din echipa emisiunii „Vorbește Lumea”!

„Schimbările sunt lucruri necesare. Aduc energie nouă, perspective diferite și oameni pe care ajungi să îi iubești repede. Mă bucur că am început să fac ceea ce știu cel mai bine la «Vorbește lumea», într-o echipă cu energie și care are în spate o mână sigură. Iar cu Andreea Caranda la cârmă știu că urmează un capitol fabulos. Ne vedem în fiecare dimineață, la ora 10.30, cu Shurubel, Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu”, a scris Greta Dan pe rețelele de socializare.

