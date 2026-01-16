Zilele trecute, PRO TV a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că ultima ediție a emisiunii „La Măruță” va fi difuzată pe 6 februarie 2026, urmând ca apoi să intre în locul show-ului „o selecție diversă de seriale orientate către publicul feminin”, după cum au dezvăluit reprezentanții postului de televiziune în exclusivitate pentru Libertatea.

Așa cum era de așteptat, subiectul „La Măruță” a devenit unul dintre cele mai mediatizate în ultimele zile, fiind, fără doar și poate, considerat cel drept știrea începutului de an în showbiz.

Greta Dan, care este regizor de platoul la emisiunea lui Cătălin Măruță, a postat pe internet o primă reacție, afirmând că lucrează de 29 de ani în PRO TV și că nu este tristă că emisiunea „La Măruță” a ajuns la final, ci este fericită că show-ul a existat.

Mai mult decât atât, celebra femeie din emisiunea „La Măruță” a dezvăluit faptul că tot ce va urma va fi pe măsura anilor de muncă din trecut și până în prezent.

„Da, se termină… Și nu e ușor deloc. Sunt de 29 de ani în PRO TV și de 18 ani aici, la Măruță. Când stai atât într-un loc, nu e doar muncă, devine o parte din tine. Sunt oameni, ritm, ani întregi de viață și de energie pusă zilnic. Și, în loc să fiu tristă că se termină, sunt fericită că a existat. Și, real vorbind, lucrurile nu se termină… ele se transformă! Iar ce o să vină o să fie, sigur, pe măsura tuturor anilor ăstora de muncă, experienței și sufletului pus aici”, a scris pe internet Greta Dan, regizor de platou la emisiunea lui Cătălin Măruță.

