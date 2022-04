Grigore Leșe, 68 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți români de muzică tradițională. Grigore Leșe este, totodată, realizator de radio și televiziune, profesor universitar de etnomuzicologie, autor a patru cărți, doctor în muzică și doctor Honorius Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

I-a cântat lui Denise Rifai

Născut în Țara Lăpușului, a început să horească încă de la vârsta de 3 ani, întreaga sa carieră artistică este marcată de aproape 1.000 de concerte susținute în țară și străinătate, și de lansarea a peste 100 de cântece și a 9 albume cu muzică străveche. Invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, ardeleanul și-a etalat glasul și talentul, dar i-a făcut și destăinuiri jurnalistei. De la momente din copilăria și viața sa până la ideea pe care o are, de a avea o eventuală colaborare cu un interpret de manele!

„Salam m-a felicitat”

„Îmi plac Florin Salam, Adi Minune, Guță. Cântăreți cu voce. Aș asemăna maneaua cu doina, are structuri melodice, are improvizație în ea. Eu nu mă leg de oameni. Salam cântă! Improvizează, are forță improvizatorie în el, face ce vrea cu glasul. Maneaua înseamnă a improviza. Nu putem judeca muzicile, dacă nu judecăm și maneaua. Ce cântăreți de manele am întâlnit în Spania, vai de mine! Ce forță de improvizație. Chiar mă gândeam să facem un concert împreună, eu cu un manelist. Odată m-a oprit Salam în stradă, a pus mașina pe avarie, ca să mă felicite pentru ceea ce fac! Știe ce vorbește. Sunt formidabili”, a mărturisit Grigore Leșe.

„M-am risipit, dar nu până la groapă”

Bărbatul de 68 de ani a admis că a avut probleme în trecut cu alcoolul, dar a reușit să treacă peste acest detaliu, care, după cum afirmă el, i-a oferit forță creatoare. „Eu nu mai beau de 20 de ani. Nicio picătură. Am avut puterea să pun punct. Așa am cules cântece. M-am risipit, dar nu m-am risipit până la groapă. Pe mine nu mă interesează ce-a băut Beethoven, ci ce a lăsat el în urmă în muzică. Acum, eu știu cine sunt cu adevărat! Prea mult m-am risipit ca să nu știu cine sunt”, s-a confesat ardeleanul.

„Horele sunt icoane pentru mine”

Recunoscut peste tot în țară și în lume pentru horele sale, Grigore Leșe a explicat: „Când eram flămând, hoream mai frumos! Bocesc horind. Horele pentru mine sunt ca icoanele. Oamenii se închină la icoane. Când nu se va mai colinda, s-a gătat lumea, ascultați-mă cu atenție! Eu colind de 68 de ani. Colindătorii sunt adevărații păzitori ai comunității. E important să ai o ceată de colindători bine întemeiată. Satul este un stat în miniatură, are propriile legi, nu te joci. Oamenii cultivă simplitatea la sat. Am uitat ce înseamnă alfabetul simplității”.

