Ce spune Haddaway înaintea concertului din București: „Nu mai sar ca un nebun”

Artistul va lansa albumul „The Sun” în fața publicului român, alături de live bandul său, dar și de un invitat special: Dr. Alban!

Înainte de a urca pe scena din București, Haddaway a oferit un interviu în exclusivitate pentru Libertatea.

Libertatea: Ce te-a motivat să lansezi acest nou album acum?

Haddaway: Nu este vorba despre motivație. Iubesc muzica atât de mult încât nu pot să mă opresc din a crea. Face parte din mine!

Inspirația pentru o nouă melodie i-a venit lui Haddaway la ora 4.00

– Cum a luat naștere piesa „The Sun”?

– A fost o melodie care mi-a venit în cap pe la ora patru dimineața. Așa se întâmplă mereu.

– Ai colaborat cu producători sau artiști noi?

– Nu! Doar cu bunul meu prieten Paul Keenan. Ne înțelegem foarte bine și urmărim același lucru în muzică. Continuăm să ne construim piesele împreună. Cu Paul mă simt ca într-un duo de tip Bernie Taupin – Elton John.

– Cum te-au schimbat anii de experiență ca mod de a scrie și de a urca pe scenă?

– Pe scenă nu mai sar ca un nebun, cum făceam înainte. Sunt mai temperat, dar energia a rămas. La scris e mai simplu: înțeleg mai bine lucrurile. Nu mai încerc, doar fac!

– Publicul ți-a rămas fidel. Ce înseamnă asta pentru tine?

– Sunt foarte mândru de asta și mă simt ca acasă în România.

Concertul de la București face parte din turneul „Retro Love Tour”

– Concertul de la București face parte dintr-un turneu mai amplu? Pregătești ceva special pentru acest show?

– Da, este parte dintr-un turneu: Retro Love Tour. Încerc să fiu cât mai uman posibil! Nu există elemente speciale, în afară de conexiunea directă cu fanii și de a lăsa muzica să curgă. Va fi o seară de muzică, nu un moment de vânzare!

– Dacă ar fi să alegi o piesă de pe noul album care te reprezintă acum cel mai bine, care ar fi?

– „Kinda Love”. E despre experiență, viață, realitate și o stare bună pe care nu o poți explica altfel decât prin muzică.

