Heidi Klum a făcut din nou valuri în lumea modei cu o ședință foto îndrăzneață. Într-un pictorial recent pentru revista franceză Paris Match, Klum a pozat complet nud pe insula Saint Barthélemy din Caraibe, demonstrând încă o dată atitudinea sa deschisă față de nuditate.

Vedeta a împărtășit imaginile pe contul său de Instagram, dezactivând comentariile, posibil pentru a evita reacțiile negative. Această mișcare vine în contextul în care modelul s-a confruntat în trecut cu critici legate de postările sale provocatoare pe rețelele sociale.

Atitudinea lui Klum față de nuditate

„Dacă mă bronzez în grădină, s-ar putea să nu port nimic în partea de sus. Sunt europeancă”, a declarat recent Klum pentru revista People. Această abordare deschisă se reflectă și în activitatea sa profesională, modelul pozând în lenjerie intimă încă din 1992.

În ciuda atitudinii sale relaxate, Heidi Klum s-a confruntat cu critici, în special după ce a pozat în lenjerie alături de fiica sa, Leni, în vârstă de 18 ani la acea vreme. Unii au acuzat-o că își „sexualizează” fiica adolescentă pentru a-și promova produsele.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Modelul rămâne neclintit în fața criticilor. „În loc să pozez în lenjerie într-o revistă, acum sunt pe Instagram. Este același lucru”, a explicat ea pentru People, subliniind continuitatea în cariera sa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Saint Barthélemy – refugiul lui Klum

Heidi Klum și soțul ei, Tom Kaulitz, au investit într-o casă pe insula Saint Barthélemy. „Este o investiție, pentru că Saint-Barth este unică în lume, ca Saint-Tropez sau Capri”, a declarat Klum pentru Paris Match. Aici, modelul își găsește liniștea și libertatea de a-și exprima natura sălbatică.

Tot acolo s-a lăsat pozată acum de Antoine Verglas pentru Paris Match.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE