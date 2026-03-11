Ianca Simion a ales să fie extrem de sinceră cu urmăritorii săi și a vorbit deschis despre o problemă cu care se confruntă de mai mult timp: anxietatea. Tânăra în vârstă de 21 de ani a dezvăluit că face terapie și încearcă să lucreze constant la propria dezvoltare pentru a face față acestei afecțiuni care îi influențează viața.

Fiica lui Răzvan Simion a reușit să își creeze o comunitate importantă în mediul online. Pe platforma TikTok are peste 14.000 de urmăritori, pe care îi inspiră prin mesajele sale motivaționale și prin discuțiile despre dezvoltare personală și echilibru emoțional.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recent, tânăra a publicat o filmare în care a vorbit despre câteva lucruri pe care își dorește să le îmbunătățească în acest an. „Mereu am avut anxietate, dar, cumva, în ultimul an s-a accentuat destul de mult. A început să îmi afecteze calitatea vieții. Fac tot felul de exerciții și merg la terapie în direcția asta, dar da, e destul de nasol”, a recunoscut Ianca.

Fiica prezentatorului Răzvan Simion a mărturisit că anxietatea vine la pachet și cu atacuri de panică, greu de gestionat uneori. „Odată cu anxietatea vine și al doilea punct la care vreau să ajung, și anume atacurile de panică. Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Când nu iese ceva cum vreau eu sau când cineva nu răspunde conform așteptărilor mele, creierul meu o ia razna. Este foarte greu să nu avem așteptări de la cei din jur”, a mai spus ea.

Perfecționismul, o provocare constantă

Un alt aspect pe care Ianca Simion spune că își dorește să îl gestioneze mai bine este perfecționismul. Tânăra recunoaște că analizează prea mult lucrurile, iar acest lucru îi afectează uneori spontaneitatea.

„Este ceva de groază. Inclusiv videoclipurile pentru voi le gândesc atât de mult și am foarte multe materiale pe care nu le-am postat. Analizez prea mult și se pare că asta distruge procesul creativ și spontaneitatea”, a adăugat Ianca.

#fy #pensuledemachiaj #loreal #grwm ♬ original sound - Ianca Simion @baby_ianky Incepem saptamana cu un video mai vulnerabil pe covor ci nu la masa, fara oglinda, fara toate produsele pe care le folosesc in mod normal. Ceva mai natural si mai realist in care vreau sa ma cunosti mai bine in timp ce ne pregatim impreuna pentru o noua zi de luni. ☀️ Astept raspunsul tau in comentarii si totodată o recomandare pentru un gel de sprancene nou. Poate cel de la Loreal? Sunt indecisa 😭 ig: ianca.simion #fyp

Sensibilitatea, o calitate pe care vrea să o transforme într-o forță

În final, Ianca Simion a vorbit și despre sensibilitatea sa, pe care o consideră atât o calitate, cât și o provocare. „Un alt lucru pe care vreau să îl îmbunătățesc anul acesta la mine ar fi sensibilitatea. Nu mă înțelegeți greșit! Îmi place că sunt sensibilă, dar uneori mă afectează pentru că iau totul foarte personal și mă aștept ca oamenii să gândească și să reacționeze ca mine, iar asta nu este ok. Aș vrea să păstrez această sensibilitate, dar să o direcționez mai mult în zona creativă. Acestea sunt câteva lucruri pe care nu vreau neapărat să le schimb, ci mai degrabă să le îmbunătățesc la mine anul acesta”, a concluzionat ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE