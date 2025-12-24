Donald Trump (79 de ani) a cerut în special încetarea difuzării emisiunii comediantului și scriitorului Stephen Colbert, gazda talk-show-ului The Late Show, difuzat de CBS.

Canalul „trebuie să încheie ACUM, este singurul lucru uman de făcut”, a transmis liderul republican de la Casa Albă, numindu-l pe acest umorist celebru în Statele Unite „o catastrofă patetică”.

CBS a anunțat deja de ceva timp că emisiunea lui Stephen Colbert nu va mai fi difuzată începând din mai 2026. Această decizie a fost luată după ce comediantul a criticat Paramount, compania-mamă a CBS, pentru o înțelegere cu Donald Trump, pe care a numit-o „o mită mare și grasă”.

„Dacă emisiunile de știri și emisiunile de la sfârșitul serii ale canalelor sunt aproape 100% negative față de președintele Donald J. Trump, MAGA și Partidul Republican, nu ar trebui revocate licențele lor de difuzare foarte prețioase? Eu spun că DA”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, reluând o amenințare din trecut.

Decizia de a pune capăt emisiunii prezentate de Stephen Colbert i-a făcut pe opozanții lui Donald Trump să denunțe un act de cenzură.

Paramount i-a plătit 16 milioane de dolari președintelui american pentru a regla un contencios privind presupusa montare a unui interviu cu Kamala Harris, rivala sa democrată la prezidențiale.

Weekendul trecut, noul redactor-șef al CBS, Bari Weiss, a blocat difuzarea unui reportaj privind consecințele expulzărilor brutale ale imigranților la care recurge administrația Trump.

Un alt post de televiziune, ABC, l-a suspendat pentru scurt timp pe starul emisiunii sale de seară, Jimmy Kimmel, dar acesta a revenit ulterior pe post și contractul i-a fost prelungit până la jumătatea anului 2027.

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite și-a manifestat de mult timp intenția de a redesena peisajul audiovizual în favoarea sa. Donald Trump a numit un politician apropiat, Brendan Carr, în fruntea autorității americane de reglementare a sectorului, FCC (Comisia Federală a Comunicațiilor).

Brendan Carr a stârnit indignare recent după ce a declarat, în timpul unei audieri parlamentare, că „FCC nu este formal o agenție independentă”, sugerând astfel că intenționează să conducă instituția în funcție de agenda politică a administrației Trump.