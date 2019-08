„Suntem cei mai fericiţi din lume!!! Astăzi Alexandru a venit pe lume. Nu există bucurie mai mare pe pământ!!!! Nu există dar mai mare pentru noi. Mulţumim Doamne pentru această binecuvântare!!!”, a scris Ianna Novac pe reţelele de socializare, alături de cara a atașat și o fotografie emoționantă.

„Eu nu ştiam că sunt însărcinaţă. Ericuţa noastră ne-a adunat într-o seară şi zice ea: să ştiţi că eu m-am hotărât, o să am un frăţior şi o să îl cheme Alexandru. Noi am început să râdem. Au trecut vreo două zile. Am luat un test întâmplător. Aveam nişte stări, dar diferite. Când am ajuns acasă, a ieşit testul pozitiv. Am zis Doamne Dumnezeule. Am fost la biserică şi vorbeam cu preotul că sunt însărcinată. Şi da, este băiat şi o să îl cheme Alexandru. Ericuţa este un copil adorabil, eu acum sunt topită după copii. Nu am fost aşa”, a spus Ianna Novac. În urmă cu ceva timp la Antena Stars, potrivit Spynews.

