De Florian Gheorghe,

În urmă cu zece ani, o armată de DJ și soliști a adus muzica românească în programele discotecilor și radiourilor de pretutindeni, luând cu asalt topurile internaționale. Câțiva se mai bucură și azi de ecoul melodiilor lansate atunci, dar cei mai mulți s-au întors în anonimat, cu multe amintiri frumoase.

Play&Win, autorii melodiilor cu care Inna a cunoscut succesul internațional (amintim “Hot”, “Love” ori “Amazing”) continua să “joace”, dar fără gloria de altădată. Dacă înainte erau cea mai de succes echipă de compozitori, adevărată fabrică de hituri pentru Inna, Andreea Bănică sau Akcent, în prezent cei trei nici nu mai lucrează împreună.

Cândva vedetă pe întregul mapamond, cu apariții la festivaluri muzicale pe patru continente și milioane de vizualizări, DJ-ul Sasha Lopez, pe numele său Sergiu Istrati, a revenit la activitatea sa de bază. Pune muzică în cluburi și lucrează la o agenție de impresariat artistic. “All my people”, piesă lansată în urmă cu nouă ani, a ajuns numărul 1 în clasamente muzicale din 20 de țări din America Latină, America de Nord, Europa și Asia.

Vă mai amintiți de melodii ca “Mi Amor”, “Missing You” ori “Secret love” ale lui Mattyas, solistul român care visa să aibă succes acasă, însă a ajuns celebru în toată Europa și Asia? Pe numele său Valentin Bogdan Florea, Mattyas cântă acum la propria sală de fitness, din Otopeni, unde activează și ca antrenor personal, având atestările necesare.

După ani de glorie, în care melodiile sale se auzeau la radiouri din întreaga Europă, Dony a revenit la viața obișnuită. Solistul lucrează acum la un studio de înregistrări din Constanța. Dony (Cornel Donici FOTO) a activat în muzică alături de Christian D (Cristian Dumitrescu), cei doi formând trupa Refflex, cu care au înregistrat succese precum “Temptation”, “Moonlight” ori “Hot Girls” (alături de Elena Gheorghe). Aceste melodii au înregistrat un succes formidabil în multe țări în 2010.

A fost o perioadă când mulți artiști de top îşi doreau o melodie compusă de echipa Deepside Deejays (Viberarena – Alex Crăciun, Victor de la Pena – Alexandru Astani şi Dave Pryce – Silviu Păduraru). Au devenit vedete de nivel european în 2008, cu “Beautiful Days”, a urmat apoi “Stay with me tonight”, “Never Be Alone”. Cei care în urmă cu circa 10 ani compuneau hituri pentru Fly Project şi DJ Project continuă să caute idei studioul de înregistrări.

Xonia a avut un debut fulminant, piesa “Beautiful one” fiind cea mai ascultată melodie a lui 2010. Au urmat “Remember” și “Hold on”, cu care a înregistrat, de asemenea, succese. După care a urmat declinul. Din 2012, tentativele australiencei de origine română (pe numele real Loredana Sachelariu) de a reveni în topuri au eșuat. Deși nu a mai cunoscut același succes cu muzica, a rămas o invitată constantă la emisiunile de televiziune.

Cândva, posturile radio difuzau în heavy rotation melodii ale lui Morris precum “Desire”, “Reina” sau “Boca Linda”. Solistul, pe numele sau Marius Iancu, a ajuns repede în fruntea topurilor, dar tot atât de repede a căzut, actualmente având apariţii sporadice în emisiuni şi spectacole de duzină.

Cândva nu exista discotecă ori post de radio care să nu difuzeze melodiile lui Mossano (Lucian Moşanu). Refrenele marilor sale succese – “Indianotech” şi “Zingarinho” – realizate de DJ-ul moldovean într-un dialect indian numai de el ştiut, au fost cântate de întreaga ţară, dar şi de Turcia, Grecia, Albania, Polonia, Rusia. Artistul s-a întors în Bârlad, unde își continua povestea muzicală într-un complex turistic, ca DJ.

Hiturile lui Alex Mica, “Dalinda” şi “Seniorita”, încă se fredonează. Ajuns celebru peste noapte, Mica stabileşte şi un record: în 2012, la o săptămână de la lansarea single-ului “Dalinda”, are concert în afara granițelor țării, în Albania. A rămas cu o amintire plăcută din această aventură în showbiz şi a fost cooptat în echipa lui Smiley, în speranţa că, într-o zi, va da din nou lovitura în muzică.

Radio Killer a fost primul proiect românesc care a intrat în playlistul BBC Radio One cu “lovitura” lor muzicală “Lonely Heart”. “Voila”, o altă melodie a lor, a ajuns hit în Marea Britanie, Ucraina, Turcia, Italia, Polonia, Franţa şi Cehia. Au început să cânte împreună în 2009, au cunoscut succesul în 2011 și tot speră la o revenire, fiind acum angajaţi la diverse studiouri muzicale.

“Kamarera, dă-mi o bere”, cânta Connect-R în melodia sa “Vara nu dorm”. Nick Kamarera (Nicola Valentin Marian) a fost numit cel dintâi DJ al ţării în 2009, la ediția din acel an a Romanian Music Awards. “Beautiful Days” (feat Deepside Deejays),“Reason to Love” (feat Phelipe), “Get a Life (Mama Yette)” cu Alinka sunt melodii care s-au bucurat de mult succes. După aceea, Nick Kamarera s-a întors la pupitrul propriului studio de înregistrări.

Christian D şi Narcotic Sound (Marius Mirică) au dat lovitura cu “Mamasita” (2010), ajungând în topurile din Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda şi Islanda. A urmat o nouă “bombă” de efect – “Danca Bonito” (2011), moment după care băieţilor li s-a terminat subit “muniţia”.

A început furtunos, luând cu asalt primele locuri în topuri, grație hiturilor “Trag aer în piept”, “Şoapte”, “O mie de cuvinte”. Apoi a urmat eșecul. Este vorba de Celia, creaţia lui Costi Ioniţă, solista pe care Dr. Costi n-a mai putut s-o revitalizeze nici cu colaborări internaţionale, dintre care amintim Mahombi şi Shaggy.

Copie a duoului rus Tattoo, Roller Sis au devenit peste noapte vedete prin “Se Thelo”, piesa interpretată într-o grecească stricată, dar care a avut mare succes în insulele elene. În ciuda strategiile de marketing, succesul lor a durat doar un sezon. Isabela și Lisa Ipati au plecat din România și au lăsat baltă aventura muzicală.

Cel mai norocos duo e cel format de Edward Maya și fostul său șef, Adi Sînă (Akcent). Aproape deloc difuzați în România, aceștia încă se bucură de succes în afară, fiind chemați în diverse colțuri ale lumii. Doar cu o adaptare notabilă după o temă consacrată (“Stereo Love”), Edward Maya, un nume aproape uitat aici, încă este chemat la mari evenimente din America Latină, ca și Sînă, care face naveta pe ruta asiatică.