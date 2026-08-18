După o vacanță binemeritată, Teo Trandafir si Ilinca Vandici vor reveni în fața telespectatorilor cu un nou sezon „Follow us”, din 24 august 2026, de la ora 8.00, gata să dezbată teme de interes pentru un public avid de informații despre stil de viață, sănătate, psihologie, parenting, sport si nutriție, precum și cele mai atractive subiecte din lumea mondenă.

Ca și până acum, nu vor lipsi din emisiune invitații, specialiști pregătiți să clarifice subiecte dintre cele mai interesante. Social media rămâne terenul fertil pentru o serie de dezbateri, iar masa dialogului de la „Follow us” va fi și în acest sezon efervescentă și plină de sfaturi și soluții utile.

„Încă este vacanță, iar gândul că mă voi întoarce în redacție, alături de colegii mei, și în fața telespectatorilor mă umple de bucurie. Mă relaxez, dar destul de repede în cazul meu se instalează o nerăbdare… Eu abia aștept să încep activitatea, să mă întâlnesc cu Ilinca și să tocăm mărunt toate subiectele zilei, alături de invitații noștri și de telespectatori”, a spus Teo Trandafir.

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„Mi-e dor deja de public, de Teo, de dialogurile noastre pe teme atât de diferite! Abia aștept să avem prima ședință de redacție de după vacanță, apoi să intrăm în platoul emisiunii și în casele telespectatorilor, să vă transmitem acea stare de bine și dorința de a povesti cu prietenii! Vă invităm să ne fiți alături de luni, 24 august 2026, de la ora 8.00, așa cum cred că v-ați obișnuit deja”, a adăugat Ilinca Vandici.

Bucuria dialogului, invitați interesanți, subiecte de impact, tratate cu responsabilitate, umor din belșug, acesta este cocktailul de dimineață, pe care îl puteți consuma zilnic, de luni până vineri, de la ora 8.00, la Kanal D, la „Follow us”, emisiunea prezentată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici.

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