A intrat în televiziune în urmă cu 17 ani, fiind în prezent considerată una dintre cele mai de succes prezentatoare TV din România. Numele său a ajuns să fie sinonim și cu „Bravo, ai stil!”, reality show-ul fenoment despre stil şi atitudine, care a generat o adevarată emulaţie a bunului gust manifestat atât în combinaţii stilistice vestimentare, cât şi în stilul de viaţă al milioane de oameni.

Ilinca Vandici și-a construit pas cu pas o carieră solidă în lumea televiziunii, a cochetat și cu actoria și este extrem de activă în mediul online, unde se află în permanentă legătură cu o comunitate uriașă de fani. Vedeta are o familie superbă, este căsătorită cu omul de afaceri Andrei Neacșu, și au împreună un băiețel, Zian.

În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, ea a răspuns mai multor întrebări, însă s-a emoționat foarte tare când a fost întrebată despre tatăl ei, care s-a stins chiar în brațele sale. În multe interviuri, prezentatoarea a vorbit despre relația cu părinții ei, despre copilărie, dezvăluind că au fost unele lucruri care i-au lipsit enorm și după care a tânjit mult timp.

Întrebată dacă și-a judecat tatăl prea aspru pentru felul în care a crescut-o, Ilinca Vandici a izbucnit în lacrimi. S-a liniștit, iar apoi a oferit un răspuns. „Nu l-am judecat niciodată (n.r pe tatăl ei), nu e dreptul meu să fac asta, însă este dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit. Nu consider că am greșit cu nimic în ceea ce am declarat, astea au fost lucrurile pe care le-am simțit și pe care le simt în continuare, dar pe care încerc să le repar. Cred că e greșit ca un copil să își judece părinții, cred că e greșit ca un părinte să își judece copiii, cred că fiecare avem libertatea dată de Dumnezeu să ne trăim viața exact așa cum ne dorim.

Nicio clipă, oricât de supărată aș fi fost, oricât de rănită, oricâtă durere aș fi simțit nu am susținut și nu voi susține niciodată că părinții mei nu m-au iubit sau că nu au făcut pentru mine, că nu și-au dat tot interesul ca nouă să ne fie bine, ba chiar am fost un copil foarte iubit, doar că iubit în felul lor. Felul lor nu avea corespondent în felul meu. Îi iubesc, i-am iubit și îi vor iubi toată viața, le sunt recunoscătoare, nu vreau să se înțeleagă greșit. Am ajuns la maturitatea la care pot spune public: „Ați greșit, poate, cu niște lucruri. Eu am avut nevoie și de altceva, acel ceva pe care voi nu l-ați văzut, nu ați avut timp!”.

Traume, dorința de a găsi în parteneri această afecțiune pe care nu am avut-o din partea părinților, dorința de a fi în centrul atenției, de a fi văzută, de a fi apreciată de public, de a primi laude în permanență. O durere mare, un gol imens pe care am încercat să îl umplu așa cum am putut.”, a spus Ilinca Vandici în emisiunea de la Kanal D, conform kanald.ro.

Vedeta a concluzionat totul spunând că și-ar fi dorit ca părinții ei să fie mai dragăstoși, să o laude atunci când are parte de reușite.

