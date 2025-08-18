Ilinca Vandici a ales să vorbească deschis, într-un interviu recent, despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața sa: lupta cu depresia și procesul de vindecare emoțională. Deși este cunoscută pentru carismă, frumusețe și aparițiile pline de energie, vedeta a mărturisit că în spatele zâmbetului afișat în public s-au ascuns momente dificile.

Ilinca a recunoscut că depresia postnatală i-a pus la grea încercare echilibrul, iar sprijinul psihologic și terapia au fost esențiale în procesul său de recuperare. Printre metodele care au ajutat-o, prezentatoarea TV a menționat și tehnici de introspecție precum Theta Healing, care i-au oferit o nouă perspectivă asupra propriei vieți.

„Fac acest gen de terapie de dinainte de separare, nu are nicio legătură cu găsirea liniștii post-divorț. Theta Healing este o tehnică de meditație pentru omul modern. Consider că este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică pentru vindecarea emoțională, fizică și spirituală. Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile, deci combin două tipuri de terapie care funcționează excelent pentru mine.

Cu ajutorul Theta Healing, procesul de vindecare devine, într-adevăr, mult mai rapid și eficient, însă frumusețea vine din faptul că ai posibilitatea să înveți să lucrezi singur pe tine cu această metodă, oricând simți nevoia, oricând dorești, oricând consideri că este necesar. Am reușit să vindec multe aspecte ale vieții mele până acum și să înțeleg cine sunt cu adevărat”, a declarat Ilinca Vandici pentru Viva.

Ilinca Vandici încurajează oamenii să meargă la psiholog

Ajunsă la 39 de ani, Ilinca Vandici se declară astăzi o femeie împlinită, care privește cu încredere și optimism spre viitor. Ea a subliniat, totodată, importanța normalizării discuțiilor despre sănătatea mintală, într-un context în care depresia și anxietatea afectează din ce în ce mai multe persoane. Colega lui Teo Trandafir încurajează oamenii să apeleze la psiholog atunci când trec printr-un moment greu al vieții și simt că nu fac față.

„Exact, depresia postnatală m-a forțat cumva să încep această călătorie și sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat așa. Mă bucur că am avut ocazia și spațiul în care să și vorbesc despre aceste subiecte pentru că mi se pare important să reușim să împărtășim informații pe care le acumulăm pentru a-i ajuta și pe alții. Trăim în secolul în care, din păcate, depresia, anxietatea sunt atât de des întâlnite peste tot în jurul nostru încât nu mai putem să le ignorăm și, da, consider că ședințele de terapie ar trebui să fie o normalitate.

De la copii la bunici, întâlnesc oameni a căror viață s-a schimbat odată ce au înțeles cât de mult moloz emoțional, care nu ne mai servește la nimic, cărăm după noi și cât de frumoasă este viața după ce ai scăpat de el… În acest moment, personal, am trecut de mult de depresii, sunt la fine-tuning acum”, a mai spus ea.

