Ilinca Vandici a luptat până în ultima clipă pentru căsnicia ei, însă divorțul era inevitabil. Deși în trecut declarase că îl va ierta pe Andrei Neacșu pentru orice va face, despărțirea a avut loc în acest an. Fostul soț al prezentatoarei de la Kanal D obișnuia să trimită mesaje altor femei pe rețelele de socializare, în timp ce era căsătorit.

Deși este primul an în care Andrei Neacșu nu va fi alături de ea de sărbători, Ilinca Vandici și-a organizat deja programul pentru luna decembrie. De Crăciun va fi acasă alături de fiul ei, Zian, iar de Revelion va munci și va prezenta evenimentul de la Palatul Parlamentului. După ce va termina cu evenimentele pe care le are de onorat, Ilinca Vandici va pleca cu băiețelul ei într-o vacanță, unde va la căldură.

„De Crăciun rămân, de Revelion o să fiu tot la Palatul Parlamentului, pentru că o să muncesc în noaptea dintre ani. Iar după asta, o să plec la mare și la soare, da, abia aștept. Am o mică vacanță deja plănuită”, a declarat prezentatoarea de la Kanal D pentru cancan.ro. Întrebată dacă va pleca doar ea cu Zian, vedeta a răspuns: „Și prietenele mele cu copiii lor, da”.

Deși are o carieră și o experiență mare pe scenă, Ilinca Vandici recunoaște că încă are emoții atunci când participă la un eveniment. „Întotdeauna. Ăsta-i interviu fulger, îmi place. Întotdeauna am emoții și sunt constructive. Și întotdeauna emoția este foarte importantă, pentru că e cea care ne face să trăim, să vibrăm și să fim oameni până la urmă. Așa că nu vreau să plece niciodată din mine, să rămână acolo și să mă însoțească peste tot.”

Ilinca Vandici l-a iertat pe Andrei Neacșu

În urmă cu câteva luni, Ilinca Vandici anunța că s-a despărțit de Andrei Neacșu, tatăl copilului ei. Cei doi au semnat actele de divorț, iar fostul partener al prezentatoarei s-a mutat într-un apartament din zona de nord a Capitalei. Andrei Neacșu și-ar fi refăcut deja viața, pentru că a fost fotografiat la plajă cu o altă femeie despre care s-a scris că ar fi noua lui iubită.

Într-un interviu pentru unica.ro, Ilinca Vandici a mărturisit că are o relație civilizată cu fostul ei partener și că se ocupă împreună de creșterea lui Zian. „Fiecare ne aducem aportul atât cât putem și cât considerăm de mult. Cred că e foarte important ca Zian să aibă echilibru, parte feminină și masculină încorporate în dezvoltarea și în educația lui. Nu-l vom priva de asta niciodată. Ne dăm interesul foarte tare, suntem alături de el. Modalitatea în care l-am crescut a fost cu foarte multă atenție, dragoste și afecțiune în permanență”.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au divorțat la notar

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au divorțat oficial. Deși au semnat actele de divorț de ceva timp, prezentatoarea de la Kanal D abia pe 16 iulie a confirmat totul. „Suntem divorțați oficial! Divorțul a avut loc acum ceva timp, într-un mod cât se poate de discret, așa cum este normal să se întâmple”, a declarat Ilinca Vandici pentru WOWbiz.ro. Ilinca Vandici și Andrei Neacșu și-au unit destinele în 2017, iar la scurt timp au devenit părinții lui Zian.

Vedeta de la Kanal D a declarat în luna mai că decizia a fost de comun acord. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu vor continua să comunice și să păstreze o relație civilizată, de dragul copilului pe care îl au împreună.

