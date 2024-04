Celebrul prezentator de televiziune e tatăl a trei copii. Din căsnicia cu Luana, Cabral o are pe Inoke, care are 20 de ani și e stabilită în Olanda. Alături de Andreea Ibacka, actuala soție, el mai are o fetiță, pe Namiko, dar și un băiețel, pe Tiago.

Despre fiica cea mare a făcut dezvăluiri acesta acum, a explicat într-un interviu pentru Ego că aceasta l-a învățat să aibă încredere în ea și că nu toate sfaturile prietenilor în ceea ce privește educația ei nu i-au fost de folos. „Eu am învățat de la cea mare, de la Inoke, că îți poate fi frică de orice pentru că acel orice o să vină peste tine! Degeaba îți este frică, degeaba te pregătești.

Auzi: «Să îți iei o pușcă mare!». Să îți iei o pușcă mare să îți dai cu ea în cap pentru că dacă vrea să iasă în oraș, iese în oraș! «Mamă, să o păzești!». Lasă, lasă, că se păzește singură! E pace! Atunci când ești tată de fată, toată lumea te pune în gardă: «Mamă, să vezi ce o să fie, cum o să fie!».

Nu! Ție o să îți fie frică de ea dacă vrei să îți fie frică de cineva, dar nici asta nu te ajută! Educația, cumva, pregătește copilul pentru ce urmează să facă! Noi când suntem tineri rupem ușa! Oricum se va întâmpla!”, a explicat el.

Cabral despre Inoke: „Știam tot timpul unde e!”

Cât timp era în România, Cabral și Inoke au căzut de comun acord, iar tatăl mereu a știut unde e fiica lui, cum își petrece timpul. „Ne-am învățat reciproc trucuri! Eu știam tot timpul unde e. I-am zis: “Orice faci, oriunde te duci, nu am o problemă că te duci, vreau să știu unde ești!”. Dacă se întâmplă ceva, vreau să știu de unde să încep să te caut!

Să nu mă învârt ca o găină pe la Universitate și tu să fii în Unirii! Vreau să știu de unde încep, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva! Știam tot timpul unde e! Chiar dacă nu era neapărat ora care mi-ar fi convenit mie, petrecerea care mi-ar fi convenit mie sau anturajul! Toți ne dorim ca copiii noștri să stea lângă bibliotecari și cântăreți la harpă!”, a mai zis el pentru aceeași sursă.

Fata cea mare a lui Cabral muncește de la 20 de ani

Într-un interviu pentru Libertatea, Cabral a făcut dezvăluiri despre fiica lui cea mare. Inoke are 20 de ani și deja are un job.

„Ino e bine, tocmai a făcut 20 de ani. Are un loc de muncă simpatic și descoperă viața cu ochii unui proaspăt adult. Cu pitica se înțelege incredibil de bine, Namiko e topită după ea. Și invers, desigur”, a explicat prezentatorul.

În urmă cu ceva timp, s-a aflat că între Cabral și fiica lui cea mare nu mai era o relație strânsă. Tânăra a fost extrem de supărata pe tatăl ei, din motive personale, și nu a mai dorit să vorbească cu acesta. Cabral declara la acea vreme că fiica sa este supărată pe el și că nu mai comunică. „Sunt pe lista neagră aici, la fata cea mare, că e supărată pe mine și nu comunicăm.

Așa sunteți voi când sunteți… Are 18 ani, face 19. Nu sunt popular, nu sunt ce trebuie la casa omului. Da, știe, a aflat că Andreea Ibacka este însărcinată. O să aflăm dacă are vreo reacție. E perioada aceea dificilă în viață…”, a declarat Cabral în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, acum mai bine de un an.

