În vârstă de 49 de ani, Daniel Buzgudan e căsătorit cu Monica de aproximativ 20 de ani și împreună au doi copii, pe Luca și pe Maria. Au vrut să le ofere micuților cea mai bună educație, așa că au decis să-i înscrie la o școală privată, cu ani în urmă.

Daniel Buzdugan: „Un copil oriunde ar fi trebuie să facă pregătire și de ce să dai bani de două ori”

Nemulțumiți că erau nevoiți să plătească și școala, dar și ore de meditații, Daniel Buzdugan și soția și-au retras copiii de la școala privată și i-au înscris la una de stat. „Am făcut asta acum vreo trei ani (n.r. – i-a mutat de la sistemul privat, la cel de stat).

I-am dus în sistemul de învățământ de stat, pentru că un copil oriunde ar fi trebuie să facă pregătire și de ce să dai bani de două ori, când el poate învăța la o școală de stat. Decât să dai bani de două ori, și pentru pregătiri, și pentru școală, a fost o economie a familiei noastre și am zis să ducem copiii la școlile de stat”, a declarat Daniel Buzdugan pentru Spectacola.ro.

Și a continuat, explicând că e mulțumit de decizia luată și de școala de stat unde sunt acum înscriși copiii lui. „Încurajez și învățământul privat, este bun, dar trebuie încurajat și învățământul de stat, cunosc mulți profesori care erau la școlile private, iar în acest moment au venit la cele de stat. Da, suntem mulțumiți”.

„Am considerat că nu e normal să dăm atâția bani”

Și în 2023 Daniel Buzdugan a vorbit despre educația copiilor lui, atunci a spus că lui nu i se părea corect să plătească la școala privată cât un an la o facultate de arhitectură în străinătate. „I-am scos de la școlile private pentru că am vrut să vadă că se poate face carte și la stat.

Am considerat că să arunci atât de mulți bani pentru educație, să ajungi să plătești la o școală cât plătește poate un copil care face Arhitectura la Barcelona… Am considerat că nu e normal să dăm atâția bani…”, a declarat la momentul respectiv prezentatorul pentru Ego.

El susținea atunci că la școlile private copiii nu se întrec la învățătură, ci în piesele vestimentare pe care le au. „Tu vrei să îți educi copilul să se îmbrace într-un fel, să fie modest, cu bun simț, în sensul bun și nimerești în școala respectivă unde vin copiii și își dau coate: «Uite, ăsta nu are adidași ca noi, nu are telefon ca al nostru, are telefon cu butoane»”, a explicat Daniel Buzdugan.

Povestea de iubire dintre Daniel Buzdugan și soția Monica

Realizatorul radio a acordat un interviu pentru revista VIVA!, în care dezvăluie cum a cunoscut-o pe Monica și ce fel de relație au. „Am cunoscut-o la începutul meu în radio. Făceam interviuri pe stradă, i-am luat numărul de telefon, păcălind-o că așa este deontologic, după care am sunat-o s-o invit la o plimbare în Grădina Botanică din Iași, neștiind că mama ei era cercetător principal acolo.

Mi-e la fel de dragă ca la început și sărută la fel de bine ca atunci. (zâmbește). Chiar spuneam că au trecut atâția ani, atâția oameni din jurul nostru s-au despărțit și noi am rămas împreună”, a spus în 2020 Daniel Buzdugan pentru revista VIVA!

