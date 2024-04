Designerul vestimentar Rita Mureșan a fost invitată duminica trecută la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune de interviuri portret, difuzată imediat după reality show-ul „Insula de 1 milion”, la Kanal D.

Rita Mureșan fost desemnată top modelul anului 1993 în România și, timp de 4 ani, a fost manechin internațional. Ulterior, a devenit designer, a semnat numeroase colecții și a deschis o școală de modelling. Din anul 2012 s-a concentrat asupra laturii spirituale și a făcut în acest sens o serie de călătorii, cursuri și inițieri. În prezent, Rita Mureșan este speaker motivațional în conferințele spirituale și practician în „terapia cu îngeri”. Este divorțată și are 2 fiice.

Rita Mureșan a divorțat în urmă cu 17 ani, dar nu a întrerupt legătura cu fostul soț. Fostul manechin a precizat că a păstrat o relație civilizată cu tatăl fiiicelor sale și chiar i-a mulțumit public pentru implicarea de care dă dovadă ca părinte.

„Imediat după divorț normal că a fost șocul acela al divorțului și supărarea gestului, însă, ulterior, cel puțin Nelu are un procent foarte mare în atitudinea lui de a păstra familia, nu cuplu. Putea să zică nu. Eu cred că amândoi facem eforturi și am făcut eforturi. Acum copiii mai vin din când în când, dar nu contează, câinele, că îl împărțim și pe câine, e trecut în actul de la divorț.

Maturitatea. E ok să lași loc de «Bună ziua», doar că la noi e mai mult decât «Bună ziua», pentru că discutăm foarte multe lucruri. Suntem prieteni să zicem așa. Ne mai certăm pe anumite lucruri, dar rar. Am ajuns la nivelul în care să păstrăm o relație și nu de aparență. Că nu stăm să ne afișăm să ne vadă lumea că ne înțelegem. Chiar ne înțelegem și îi mulțumesc pe această cale.”

„Eu sunt deschisă la orice experiență, la absolut orice experiență”

Rita Mureșan a declarat în emisiunea de la Kanal D că nu ar exclude participarea la „Casa iubirii”, show-ul matrimonial prezentat de Andreea Mantea, adică ar fi în căutare de un suflet pereche.

„Da, să cunosc oameni noi, sigur că da. Eu sunt deschisă la orice experiență, la absolut orice experiență. La fel ca și cu acel câștigător de atunci, într-adevăr, nu am materializat premiul, dar a fost o emisiune și o experiență foarte interesantă și foarte frumoasă și prima de acest gen din România.

După aceea a venit o altă licență, dar așa a fost prima. Mi-a plăcut. Orice provocare pe mine mă atrage, mai ales emisiunile. Sunt deschisă la orice la orice lucru nou și-mi place foarte mult să învăț, să studiez continuu, să analizez cum și de ce se întâmplă anumite lucruri, cum și de ce fix în anumite momente și așa mai departe. Nu aș vrea să plec de pe lumea asta fără să fi înțeles ceva din viață, din tainele vieții.

De aceea am și evoluat atât de mult, de aceea am fost la școli, de aceea am făcut și pelerinaje și toate la un loc au format cunoașterea pe care eu o am acum”, a declarat Rita Mureșan, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

