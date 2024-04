Ieri s-a aflat că CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie. Cei doi au dat vestea pe Instagram, acolo unde au dezvăluit că rămân apropiați după divorț de dragul fiicei lor, Alessia. Știrea a fost prezentată și în emisiunea „Follow Us” de la Kanal D2, care e prezentată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici.

Teo a recunoscut în direct că a fost uimită să afle despre divorțul lui CRBL, mai ales că ea știa că artistul formează un cuplu stabil cu Elena. „Mare surpriză mare și pentru noi, personal, pentru că CRBL, care făcea parte dintr-un cuplu extrem de stabil, el și soția lui Elena și fetița lor, Alessia, erau împreună tot timpul, se afișau împreună, erau fericiți. S-au hotărât ca după 16 ani să spună stop joc.

Teo Trandafir, despre CRBL: „Ce mi-au auzit mie urechile, atât de frumos, despre Elena, din gura lui CRBL, nu vă dați seama”

Unde te uiți când auzi o asemenea treabă? Pe Instagramul unuia dintre ei! Și CRBL scrie acolo un mesaj cu mult bun simț prin care se înțelege că, deși îi e foarte greu să facă acest anunț, după o căsnicie care a durat și care a fost așa, s-a cam încheiat jocul. S-a cam încheiat deși rămân foarte buni prieteni și îndrăgostiți fără romantism de dragul copilului, nu mai formează un cuplu”, a declarat Teo Trandafir la Kanal D2.

Și a continuat: „Ei au trecut prin multe. Prin ce au trecut, gândește-te că ei au plecat în Spania împreună și au vândut tot ca să nu se mai întoarcă, fetița a fost dată la școală în Spania, hotărăsc apoi să se întoarcă de dor de țară și de drag de ce e aici, dar totul împreună.

Ce mi-au auzit mie urechile, atât de frumos, despre Elena, din gura lui CRBL, nu vă dați seama. La vremea respectivă era o relație splendidă între el și Elena și presupun că și acum e din moment ce totul s-a petrecut amiabil și adorația față de Alessia, el e un tată extrem de devotat”.

Ilinca Vandici a intervenit și ea, a spus că din proprie experiență despărțirile sunt grele. Anul trecut, prezentatoarea a divorțat de Andrei Neacșu, tatăl băiețelului ei. „Îmi pare rău pentru că s-a întâmplat treaba asta. Stai să te gândești că au construit, au avut o viață împreună, cumva, și vorbesc din proprie experiență, e supergreu să o iei cumva de la capăt, mai ales că e și un copil la mijloc. (…)

„Atunci când lucrurile nu mai funcționează, poate să treacă și 40 de ani de relație”

Ești într-o zonă în care nu ai mai fost niciodată, pentru că da, și eu singură am mai fost, dar singură cu copil, nu. E totul nou și e greu și stai să te gândești că toți anii ăștia ce am făcut, dacă regret ceva, de ce îmi e dor, ce am făcut bine, ce am făcut rău”, a spus ea.

Totodată, prezentatoarea a explicat ce se întâmplă, din punctul ei de vedere, într-un cuplu atunci când lucrurile nu mai funcționează. „Dar totuși, vorbesc din proprie experiență, atunci când lucrurile nu mai funcționează, poate să treacă și 40 de ani de relație, dacă lucrurile nu mai funcționează, dacă acolo…O să îți zic o treabă care e generală, dar atât îmi vine să zic în momentul ăsta, poate mai încolo o să zic mai multe, nu știu.

Evoluăm în fiecare zi, noi, ca oameni, ne schimbă în fiecare zi. Dacă unul face șapte pași, opt pași, celălalt nu sau face pași în altă parte, exact, despre asta e vorba, asta înseamnă că lucrurile nu mai funcționează. Perspectiva nu mai este aceeași, drumul mi se pare că se separă, nu mai este același și asta nu intervine pentru că nu te respecți sau intervine o șopârliță, nu, e pur și simplu chestie de evoluție spirituală, mentală”.

