Ilinca Vandici vorbește despre cariera ei de 16 ani: „E foarte greu să faci ceea ce fac eu. Sunt invidiată, dar nu e deloc ușor să faci televiziune”

Libertatea: Ești în familia Kanal D de ani buni. Simți că acesta e locul tău, că ți-ai găsit show-ul care te reprezintă?

Ilinca Vandici: Mi-am găsit locul, mi-am găsit a doua familie cu siguranță. „Bravo, ai stil!” este un format care mi se potrivește mănușă. Am simțit asta din primul sezon și m-am bucurat că același lucru l-au simțit și telespectatorii, și colegii mei.

Eu, că profesionist, trebuie, și sper că fac asta, să mă mulez pe orice proiect. Și cred că acest lucru s-a întâmplat până acum, am o carieră de 16 ani în televiziune și cred că am reușit cu brio să mă adaptez fiecărui proiect care mi s-a dat pe mâna. Asta se întâmplă și în cazul „Bravo, ai stil! Celebrities” și asta se întâmplă și în celelalte activități pe care le am. Da, acest proiect este o mare dragoste pentru mine, ca un al doilea copil, și țin foarte mult la acest show. Tot ce se întâmplă se armonizează frumos și energia noastră ajunge deja de șapte sezoane în casele oamenilor.

„Muncesc de 16 ani în lumina reflectoarelor și abia acum pot spune că sunt în cea mai bună formă a mea”

– Ți se pare grea meseria pe care o ai? În fiecare zi trebuie să arăți impecabil, în fiecare zi trebuie să ai energie, mereu trebuie să zâmbești…

– Este foarte grea și de aceea, de fiecare dată când am fost întrebată, am declarat că este foarte greu să faci ceea ce fac eu. Probabil că sunt invidiată, că multă lume și-ar dori să fie „în papucii mei”, însă nu este deloc ușor să faci televiziune. Nu a fost ușor nici să ajung la nivelul la care sunt astăzi, muncesc de 16 ani în lumina reflectoarelor, și abia acum pot spune că sunt în cea mai bună formă a mea și profesional și personal.

Este greu să ajungi acolo unde îți dorești, dar și mai greu să te menții. Când faci această profesie emanând în fiecare moment zâmbet, energie bună, umor, conținut puternic și bine realizat, totul presupune mult efort, dedicare. Cred că scopul meu pe acest pământ este să fac oamenii mai fericiți, să îi ajut să zâmbească.

– Ai trecut vreodată printr-un moment în care în interiorul tău plângeai, dar pe micul ecran ai avut un zâmbet larg?

– Au fost multe momente de genul asta. Una este ce trăiește fiecare om în viața lui personală, alta este ce face pe plan profesional. Eu am învățat să îmi las problemele personale la ușa studioului și când intru în platou mă focusez pe ceea ce am de făcut. Asta mă face un profesionist desăvârșit. Dar și când plec din studio las toate problemele ce țin de job acolo și acasă încerc să nu mă duc încărcată.

Cel mai greu moment a fost cel în care mi-am pierdut tatăl și la două zile după înmormântarea lui am fost pe platourile de filmare cu zâmbetul pe buze să fac ceea ce trebuia să fac. Dar în interiorul meu plângeam. Dar asta m-a făcut și mai puternică. Eu sunt omul care își iubește meseria, vin la muncă cu plăcere și asta a contat enorm. Eu trăiesc tot ceea ce se întâmplă în platou, sunt transpusă acolo, nu mă mai gândesc în acele clipe, la ce se întâmplă acasă sau la ce se întâmplă mâine. La toate acestea mă gândesc ulterior.

– Ce nu știe publicul despre Ilinca Vandici?

– Sunt foarte puține informații pe care cei de acasă nu le știu despre mine. Doresc să păstrez o doză de intimitate pentru mine și familia mea. În rest am fost și sunt o persoană autentică, deschisă și naturală, sinceră. De o vreme încoace am înțeles că am un impact foarte mare asupra oamenilor, mai ales asupra adolescenților, care îmi trimit multe mesaje și mă întreabă lucruri, mă văd că pe un exemplu.

Sunt foarte atentă la toate lucrurile pe care le transmit sau le fac și am început să vorbesc despre experiențele cu care m-am confruntat de-a lungul timpului pe canalul meu de YouTube. Am considerat că este bine să le dau un exemplu bun, să le spun că viața nu este ca pe Instagram, roz, ușoară. Ea este grea, cariera, drumul nu se construiesc ușor. Prefer să îmi deschid sufletul și să vorbesc și despre subiecte mai dureroase sau care sunt considerate tabu, dar care pot ajuta măcar o persoană să facă alegeri corecte.

– Ce știe Ilinca Vandici despre „Bravo, ai stil!” și fanii emisiunii habar nu au?

– Vorbim despre un reality show, despre o producție care este foarte transparentă; nu avem secrete față de telespectatori. Aș putea totuși spune că ceea ce nu știu telespectatorii, pentru că nu fac asta în cadrul emisiunii, este că deja am învățat foarte multe lucruri despre styling, fashion, accesorii, ce cu ce se poate combina. De foarte multe ori ceea ce gândesc eu despre o anumită ținută pe care o văd pe o concurentă e în concordanță cu ceea ce spun jurații. Și asta mă bucură, pentru că înseamnă că am învățat foarte multe lucruri în cadrul „Bravo, ai stil!”.

– Cum e Ilinca Vandici atunci când nu apare la TV? E mamă și soție full-time sau are ajutoare?

– Sunt mamă, soție, soră, fiică, nașă în timpul liber. Am și ajutoare, dacă vă referiți la Zian, mai ales când sunt la filmări sau prinsă cu activitățile mele zilnice. Dar îmi place să am eu grijă de copilul meu, să-i dau să mănânce, să mă joc cu el, să îl culc. Îmi place să mă implic în viața lui Zian și sunt acolo în fiecare clipă în care timpul îmi permite să fac asta. Sunt prezentă nu doar fizic, ci mai ales emoțional și spiritual. Am o relație foarte specială cu copilul meu și simțim amândoi asta. Ne place să petrecem timpul împreună, tânjim unul după celălalt.

Cu Andrei, soțul meu, ori de câte ori avem ocazia, petrecem timp de calitate împreună doar noi doi și apoi noi trei. Nu este ușor deloc să mă împart în atâtea direcții și să fac față cu brio tuturor cerințelor și oamenilor din jurul meu, dar îmi face plăcere. Consider că cel mai important lucru este timpul de calitate pe care îl petreci cu oamenii, să fii prezent, să auzi, să vezi exact ce se întâmplă.

