Ilinca Vandici are o carieră de succes și este mereu în lumina reflectoarelor, dar puțini știu că vedeta s-a confruntat mulți ani cu frustrări și complexe. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” nu avea încredere în ea și nu știa să accepte complimentele celor din jur.

Vedeta de la Kanal D spune că în copilărie nu primea foarte multe complimente, tocmai din acest motiv ar fi avut aceste probleme când a crescut. Acum, Ilinca Vandici susține că a scăpat de frustrările pe care le avea și a învățat să se iubească mai mult pe ea.

„Au fost foarte mulți ani din viața mea în care nu am știut să primesc complimente. A fost foarte multă emoție și energie pe care am pierdut-o de-a lungul vieții mele pe care nu am știut să accept complimente, nu am știut cum să reacționez.

Eu mulți ani de zile am avut probleme cu încrederea în mine, nu conștientizam că sunt o femeie frumoasă. Știam că sunt o femeie drăguță, simpatică și cam atât. Așadar, mulți ani nu am știut să primesc complimente.

De câțiva ani de zile am învățat și mi se umple sufletul de energie și bucurie, iar reacția este una cât se poate de sinceră. Nu am avut frustrări sau complexe foarte mari, de care să pot povesti acum, însă nu am crescut în spiritul ăsta, de a sta toată ziua în oglindă sau de a mi se spune încontinuu de către familie că sunt superbă.

La noi a fost totul pragmatic, cumva, ca în armată, lucru pe care îl apreciez și îmi este de super mare folos. M-am descurcat singură, am făcut față în situații dificile. Nu am fost crescută în spiritul ăsta și atunci, nici eu nu puteam să mă văd real, așa cum sunt eu, în oglindă.

Dacă nu muncești la tine, dacă nu îți recunoști defectele, greșelile, n-ai de unde să știi cine ești cu adevărat. Sunt în punctul în care am început să știu cine sunt, îmi cunosc valorile, mă bucur de ele și pot să primesc cu brațele deschise complimente și lucrez și cu aceste frustrări sau momente dificile”, a declarat Ilinca Vandici pentru Playtech Știri.

„Am făcut liceul pedagogic, mă pregăteam să devin educator, învățător sau profesor”

Ilinca Vandici a făcut liceul pedagogic, însă viața îi pregătise să activeze într-un domeniu total opus. Prezentatoarea a fost dintotdeauna pasionată de partea artistică, iar de multe ori se aranjează singură pentru evenimente sau filmări.

„Am făcut liceul pedagogic, mă pregăteam să devin educator, învățător sau profesor, dar iată că în viața mea a intervenit televiziunea. Am fost întotdeauna artistă. Iubeam să cânt, să dansez, am vrut la un moment dat să mă fac actriță, datorită serialelor și telenovelelor pe care le urmăream.

Cred că în latura asta aș fi mers. Nu sunt foarte talentată vocal, cântăreață nu m-aș fi putut face. Eram foarte pasionată de modă, dezbrăcam și îmbrăcam păpuși.

Îmi place make-up-ul, eu, în general, mă machiez singură, mă coafez singură. Sunt pasionată de zona artistică.”

