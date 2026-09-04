În noua producție, actorul este soțul personajului interpretat de Adela Popescu și este construit din nuanțe, contradicții și secrete. Și, după cum afirmă chiar el, pe Cezar nu îl poți așeza cu ușurință în categoria celor „buni” sau „răi”.

Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Șerban Gomoi vorbește despre copilărie, primele întâlniri cu actoria, impactul succesului venit la doar 19 ani, reîntâlnirea cu Aylin Cadîr și chimia de pe platou cu Adela Popescu, dar și despre universul complex al noului serial de la PRO TV.

Libertatea: Ne dorim să te cunoaștem mai bine. Cine este Șerban, omul din spatele tuturor rolurilor?

Șerban Gomoi: Sunt un om curios. Îmi place foarte mult să înțeleg oamenii, inclusiv atunci când nu-mi plac sau când nu sunt de acord cu ei. Mă chinui să am mai multă răbdare și mă entuziasmez foarte repede la chestii care îmi plac.

Ești extrovert sau mai degrabă introvert? Aveai din copilărie o înclinație spre actorie sau a fost o pasiune pe care ai descoperit-o mai târziu?

Am aflat de curând că există și ambivert. Deci cred că aici mă plasez… Nu realizam atunci că am vreo înclinație, dar îmi cam plăcea să mă dau în stambă pe la petrecerile din familie. Și făceam tot felul de scenete cu copiii de la bloc. Publicul erau oamenii care ieșeau la geamuri să ne vadă. (n.r. – râde) Apoi m-am dus după o fată la niște cursuri de actorie când aveam 16 ani și mi-a cam plăcut.

Cum a reacționat familia ta? Te-a susținut de la bun început sau a fost sceptică?

Ai mei m-au susținut! Tatăl meu a fost solist de operă, bariton, deci mama a fost destul de încântată de alegerea mea. Și tata!

Șerban Gomoi a avut primul rol important la 19 ani

Serialul „Cu un pas înainte„ a reprezentat prima ta întâlnire cu lumea televiziunii. Cum a fost acea experiență pentru tine?

Mind blowing… Aveam 19 ani… Pe la 30 abia am procesat cât de cât și am ajuns la concluzia că m-a speriat! E greu la 19 ani să gestionezi atâta atenție și muncă, fără niciun ghidaj…

În acel serial ai fost coleg de distribuție și cu Aylin Cadîr. Iată că la aproape 20 ani de atunci, drumurile voastre se intersectează din nou, de această dată în „Fără urmă„. Cum vă înțelegeți la filmări?

(n.r. – râde) E foarte mișto cum se închide cercul ăsta! Aylin era fata bună și eu eram băiatul rău în serial. Ne-am întâlnit prin tot felul de contexte profesionale… Perioada aia ne-a unit pe mulți din distribuție, chiar dacă nu am păstrat o legătură constantă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Povestește-ne, te rog, puțin despre personajul tău din „Fără urmă”…

Cezar e un personaj foarte mișto de jucat, tocmai pentru că nu e deloc ce pare la prima vedere. Și nici la a doua (n.r. – râde) Are mai multe straturi și, pe măsură ce povestea înaintează, începi să înțelegi că lucrurile sunt ceva mai complicate decât păreau. Nu vreau să dau spoilere, dar pot să spun că m-a atras foarte tare zona asta de ambiguitate. Îmi plac personajele pe care nu le poți pune imediat într-o cutie cu „bun” sau „rău”. Și el e fix așa!

Ai vreo caracteristică în comun cu personajul?

Cred că avem în comun încăpățânarea. Și poate nevoia de a înțelege și de a controla puțin lucrurile din jurul nostru. Doar că el duce niște lucruri în niște locuri în care eu sper, sincer, că nu le duc. (n.r. – râde) Sper că atât cei dragi, cât și ceilalți să găsească ceva cu care să rezoneze din acest personaj.

Am înțeles că ești soțul personajului interpretat de Adela Popescu. V-ați înțeles de la început sau a trebuit să lucrați pentru a vă intra în ritm?

Din prima secundă ne-am înțeles. Am fost chiar uimit cât de gășcă e Adela. A real bro. (n.r. – „Un frate adevărat”) Respect!

„Un serial care te prinde cu povestea și după aia începe să-ți tragă covorul de sub picioare”

Cum ai descrie serialul „Fără urmă” pentru cineva care nu știe nimic despre el?

E un serial care te prinde cu povestea și după aia începe să-ți tragă covorul de sub picioare. Ai mister, tensiune, relații complicate, personaje despre care crezi că ai înțeles ceva și apoi descoperi că poate nu ai înțeles mare lucru. Și cred că unul dintre lucrurile mișto la el e că nu există foarte mult alb și negru. Oamenii fac lucruri bune din motive proaste și lucruri proaste din motive pe care, uneori, ajungi să le înțelegi.

Cu ce speri că vor rămâne cei de acasă după ce vizionează serialul?

În primul rând, sper să vrea să vadă episodul următor. Ăsta ar fi un început bun! Dincolo de asta, mi-ar plăcea să rămână cu niște întrebări despre oameni. Despre cât de repede îi judecăm, cât de puțin știm de fapt despre ce se întâmplă în spatele unei uși închise și cât de diferit poate arăta aceeași poveste, în funcție de omul care o spune.

Pe lângă producția de la PRO TV, unde te mai putem vedea în perioada asta?

Cel mai mult la Teatrul Nottara, alături de niște mega colegi super talentați și super colegi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE