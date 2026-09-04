Măsuri pentru reducerea risipei alimentare

În fața acestei probleme, dar și a altor comportamente ale clienților, proprietarii de restaurante din diverse colțuri ale lumii au început să devină creativi cu taxele impuse pe nota de plată.

În ultimul an și jumătate, restaurantul Kulhuset din apropierea orașului Copenhaga a luat măsuri stricte împotriva risipei de mâncare. Clienții care aleg meniul all-inclusive și lasă pe farfurie mai mult de trei felii de carne sunt obligați să plătească suplimentar aproximativ 3,30 franci elvețieni pentru fiecare felie rămasă.

Proprietarul Mikail Øzcan a explicat pentru postul TV 2 Kosmopol că unii oaspeți exagerau, forțând personalul să arunce cantități uriașe de hrană. Regula sa este simplă: oaspeții trebuie să mănânce cât pot, nu să arunce cât pot. Măsura a dat roade, cantitatea de carne aruncată la gunoi scăzând considerabil.

„Ideea este să mănânci cât poți de mult – nu să arunci cât poți de mult”, a afirmat el cu fermitate.

Acest sistem de prevenire a risipei a fost adoptat și în Elveția. Lanțurile de restaurante cu specific asiatic Negishi și Nooch își avertizează clienții direct pe site-urile oficiale să comande doar cât pot consuma, precizând că resturile lăsate în farfurie pot fi taxate suplimentar. Majoritatea clienților au salutat inițiativa.

Taxă pentru masa de la fereastră

Alte taxe impuse în industria ospitalității generează însă controverse și nemulțumiri. De exemplu, restaurantul thailandez Loy Fah din complexul Panorama Resort & Spa din Feusisberg, cantonul elvețian Schwyz, percepe o taxă suplimentară de 10 franci pentru clienții care doresc să stea la o masă situată lângă fereastră, de unde pot admira Lacul Zurich. Reprezentanții localului justifică decizia prin cererea uriașă pentru aceste locuri, subliniind totodată că întregul restaurant oferă o priveliște bună.

O taxă uriașă este aplicată și clienților care fac rezervări, dar nu se prezintă. Restaurantul gastronomic Equitable din Zurich percepe o penalizare usturătoare de 150 de franci elvețieni de persoană pentru cei care nu onorează rezervarea și nu o anulează din timp.

O altă taxă aparent bizară a fost introdusă de restaurantul Bonbec din centrul vechi al orașului Berna, care servește preparate indiene. Clienții care își șterg gura și apoi lasă șervețelul din material textil pe farfuria plină cu sos de curry sunt taxați cu 4 franci. Proprietarul explică faptul că pigmentul condimentelor este imposibil de scos la spălătorie, iar un șervețel distrus costă 10 franci.

Părinții plătesc pentru stricăciunile copiilor

Nici copiii lăsați nesupravegheați nu scapă de sancțiuni financiare. Restaurantul chinezesc Chez Xue din California a lansat un apel public către părinți, amintindu-le că localul „nu este un loc de joacă” și că cei mici trebuie să stea la masă.

Pagubele provocate de copii sunt trecute pe o listă clară de prețuri pe site: o ceașcă de ceai spartă costă 5 franci elvețieni, zgârierea unei mese cu tacâmurile a atras o amendă de 110 franci pentru o familie, iar spargerea ecranului unui cititor de carduri trântit pe jos a costat 320 de franci.

Apă și curent electric contra cost

Chiar și cele mai banale gesturi au ajuns să coste. Un restaurant cu terasă din München a stârnit dezbateri aprinse în mediul online după ce a afișat un mesaj prin care anunță că reumplerea sticlei de apă cu apă de la robinet costă 1 euro, motivând această interdicție prin rațiuni de igienă.

Același tarif de 1 euro se aplică și pentru clienții care doresc să își încarce telefonul mobil la prizele localului.

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