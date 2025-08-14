Imagine rară cu Edan, fiul Vicăi Blochina și al lui Victor Pițurcă. Cum a apărut la petrecerea mamei sale

Vica Blochina a făcut senzație pe rețelele de socializare cu o fotografie recentă alături de fiul ei, Edan, care a crescut vizibil și a devenit un adolescent în toată regula. Imaginea, extrem de apreciată de urmăritori, a readus în prim-plan momentele delicate din trecut, când Edan a ales să locuiască cu tatăl său, Victor Pițurcă, lăsând-o pe vedetă într-o perioadă emoțională dificilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Edan, care este fiul fostului selecționer și al Vicăi Blochina, apare în fotografie matur și încrezător, semn că timpul și-a lăsat amprenta asupra lui, dar și că legătura cu mama sa rămâne puternică. „Totul meu” , a scris Vica Blochina în descrierea fotografiei în care apare alături de băiatul ei, acum adolescent în toată regula, la ziua ei de naștere.

Postarea a stârnit imediat numeroase reacții și comentarii din partea fanilor, care au remarcat cât de mult a crescut și cât de frumos s-a transformat băiatul. „Ce băiat mare și frumos are mami!”, „Frumos băiat”, „Ce băiat frumos!”, „Să-ți trăiască!”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

De ce fiul Vicăi Blochina, Edan, s-a mutat la Victor Pițurcă

Edan, rodul unei relații extraconjugale de 16 ani dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă, a fost recunoscut oficial de tatăl său abia în urma unui proces și a unui test de paternitate. Deși inițial nu a fost implicat în viața copilului, fostul antrenor a devenit figura principală din viața adolescentului, iar decizia acestuia de a pleca de lângă mamă a avut un impact profund asupra Vicăi.

„Mi-a fost foarte greu, a fost cea mai grea perioadă. Am avut o perioadă grea din viața mea când am fost însărcinată, după aceea când l-am născut… Iar ulterior mi-a fost foarte greu că s-a mutat de la mine la tatăl lui. Și nu puteam să înțeleg pentru că tot timpul era lângă mine, cu mine. Eu aveam grijă de cineva. Eu, spre exemplu, nu m-am mutat din România.

Nu e o țară în care toată lumea își dorește să trăiască, puteam să mă mut în America, în Elveția, la Moscova, aveam foarte multe posibilități și trebuia să mă mut, dar datorită copilului nu m-am mutat, nu am făcut niciun pas pentru că mi-am dorit să aibă familie aici. Deodată am rămas singură în casă, iar pentru mine a fost foarte greu atunci. A fost foarte greu și au fost conflicte destul de urâte. Ele au fost tacite, noi niciodată nu ne-am înjurat sau ne-am vorbit urât.

Recomandări Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

Au fost lucrurile care pe mine mă dureau. Eu trecem prin filtrul meu și nu aveam ce să fac, am suferit foarte tare atunci, m-am îngrășat foarte mult. Am avut o perioadă foarte grea de depresie, cred că un an și jumătate. M-am rugat foarte mult. Nici măcar nu a luat hainele. A fost momentul când era pandemia, eu am plecat în Thailanda, copilul a zis că nu vrea să vină, că vrea să facă Revelionul și Crăciunul cu tatăl. Era ok, pentru că oricum făcea sărbătorile cu el, iar când m-am întors, el a zis că nu mai vine. La un moment dat, el a rupt relația cu mine”, a povestit Vica Blochina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE