Depozitele de gaz ale UE sunt la un nivel minim istoric

La finalul lunii august 2026, stocurile de gaz ale Uniunii Europene erau pline doar în proporție de 63%, mult sub media de 80% înregistrată în aceeași perioadă a anilor precedenți. Este unul dintre cele mai scăzute nivele înregistrate vreodată pentru această perioadă a anului, potrivit sursei citate mai sus.

„La ritmul actual lent al injecțiilor în depozite, UE va intra în sezonul rece cu stocuri de gaz cu aproximativ 20% sub media ultimilor cinci ani, cel mai redus nivel din 2013 încoace”, a declarat Greg Molnar, analist și profesor de energie.

Acesta a avertizat că „nivelurile scăzute de stocare cresc în mod natural riscul unor fluctuații mari ale prețurilor iarna”, un risc amplificat de „valurile de frig sau modelele lente de vânt” care pot crește consumul de gaz.

Marea Britanie este considerată „vulnerabilă în fața volatilității pieței”

Marea Britanie se află într-o situație deosebit de vulnerabilă, fiind unul dintre cei mai mari consumatori de gaz din Europa, dar având una dintre cele mai scăzute capacități de stocare internă. Potrivit lui Chris OShea, directorul executiv al companiei Centrica, proprietarul British Gas, Regatul Unit are „aproape zero gaz în depozite” pentru iarna viitoare.

Marea Britanie depinde în mod obișnuit de importurile de gaz prin conductele din Europa sau de livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA și Orientul Mijlociu. Această dependență ar putea crește în viitor, pe măsură ce producția de gaz din sectorul Mării Nordului scade, iar producția Norvegiei este așteptată să încetinească după 2030.

Cât de mare este impactul războiului din Orientul Mijlociu

Eforturile UE de a atinge o țintă redusă de stocare de 80% până la începutul iernii au fost afectate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului, care a perturbat grav exporturile de petrol și gaz din regiunea Golfului.

De asemenea, o iarnă grea la finalul lui 2025 și producția mai ridicată de energie pe bază de gaz în timpul valurilor de căldură din vara anului 2026 au contribuit la epuizarea stocurilor de gaz ale blocului european.

Bjarne Schieldrop, analist-șef la grupul bancar nordic SEB, a declarat că piețele de gaz din Europa au fost „relativ calme” în această vară, în speranța redeschiderii strâmtorii Hormuz și a refacerii stocurilor de iarnă.

„Nimeni nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple prea curând. Ca urmare, piața europeană de gaz natural a intrat într-o oarecare panică de iarnă în ultima săptămână”, a adăugat el.

Prețurile gazului ating maximele ultimilor trei ani

Deși nu se așteaptă penurii fizice de gaz în Europa în această iarnă, comercianții anticipează creșteri de prețuri. Prețul de referință al gazului a ajuns recent la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, depășind 68 de euro pe megawatt-oră (MWh), mai mult decât dublu față de începutul anului 2026.

Analiștii de la Goldman Sachs avertizează că, în lipsa reluării exporturilor de gaz din Orientul Mijlociu, prețul de referință al gazului în Europa „ar trebui probabil să depășească 100 de euro/MWh” pentru a atrage suficient gaz lichefiat care să acopere cererea din timpul iernii.

Se înregistrează diferențe mari între țările europene

Țările din vestul Europei se confruntă cu cele mai mari probleme de stocare a gazului, în timp ce țări precum Italia și Polonia au reușit să își umple depozitele în proporție de peste 80%.

În Germania, care deține cea mai mare capacitate de stocare a gazului din Europa, depozitele sunt pline doar pe jumătate, potrivit Gas Infrastructure Europe. În Belgia și Olanda, state conectate direct la piața britanică prin conducte de gaz, nivelurile de stocare sunt de 51%, respectiv 45%.

Marea Britanie ia în calcul posibile măsuri de sprijin

Guvernul britanic analizează posibilitatea de a oferi sprijin financiar direct pentru protejarea infrastructurii de gaz interne. Un raport oficial a avertizat că locuințele și companiile riscă să rămână fără gaz în următorii zece ani, în ciuda creșterii utilizării surselor de energie regenerabilă.

Printre măsurile avute în vedere se numără finanțarea directă pentru proprietarii de depozite de gaz și operatorii de conducte, pentru a face rentabile modernizarea și întreținerea acestora în viitor.

Experții avertizează că Europa riscă să plătească scump pentru gaze în iarna 2026-2027. Țările europene se vor confrunta cu deficitul pe fondul scăderii producției globale.

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