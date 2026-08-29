Primarul blochează lucrările, iar constructorul a suspendat lucrările

Sâmbătă, primarul George Ene a mutat personal balizele de semnalizare amplasate de constructorul turc Alsim Alarko, împiedicând astfel începerea lucrărilor de reparație solicitate de CNAIR în baza garanției de 60 de luni. Gestul său a fost justificat prin dorința de a obține o soluție „decentă” pentru locuitorii comunei Berceni, care ar fi fost afectați de devierea traficului pe Centura București.

„Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”, a declarat el într-un video postat pe contul său de socializare, deși anul școlar începe oficial abia pe 4 septembrie.

Sub presiunea momentului, constructorul a cedat, reinstalând balustradele și suspendând lucrările. Conflictul deschis, surprins în imagini, ilustrează tensiunile dintre autoritățile locale și antreprenorul responsabil cu execuția pasajului rutier, inaugurat în urmă cu doar doi ani.

Primăria Berceni vrea asfaltarea unui drum agricol pe banii constructorului sau ai CNAIR

La baza disputei se află o solicitare controversată a Primăriei Berceni: asfaltarea unui drum agricol pe traseul DJ 401 – Str. Sfânta Ana – Str. Lanului – DNCB, pentru a oferi o variantă alternativă de trafic.

În timp ce administrația locală refuză ruta de deviere propusă de constructor pe motiv că va provoca ambuteiaje masive, CNAIR susține că alternativa cerută de primărie ar presupune construirea unui drum nou de 4,5 km în șase luni, un demers considerat nefezabil pentru o lucrare programată să dureze doar 90 de zile.

Pasajul care leagă comuna Berceni de Capitală prezintă defecte majore la rampele de acces

La doar doi ani de la deschiderea circulației, pasajul care leagă comuna Berceni de Capitală prezintă defecte majore la rampele de acces, potrivit publicației Buletin de București. Parapetele metalice s-au desprins de asfalt, iar fisurile apărute au fost remediate doar temporar.

Deși problemele nu afectează structura de rezistență a pasajului, CNAIR confirmă că degradările localizate la nivelul rambleului și al parapetelor pun în pericol siguranța traficului, dacă nu sunt respectate semnalizările existente.

Reparațiile, estimate să dureze maximum 90 de zile, necesită devierea traficului de pe DJ401, însă autoritățile locale și constructorul nu au reușit să ajungă la un consens. Potrivit CNAIR, antreprenorul Alsim Alarko a obținut un aviz favorabil de la IPJ Ilfov pentru lucrări între 15 iunie și 15 septembrie 2026, însă planul de deviere a traficului a fost respins de Primăria Berceni.

Varianta constructorului și soluția propusă de primărie

Varianta propusă de constructor presupunea ca traficul dinspre Berceni spre București să se desfășoare pe banda disponibilă a pasajului, iar cel dinspre București spre Berceni să fie deviat pe o rută ocolitoare prin Centura București și Strada Valea Lungă.

Primăria Berceni a respins această soluție, solicitând în schimb construirea unui drum ocolitor de 4,5 kilometri pe traseul DJ401 – Str. Sfânta Ana – Str. Lanului – DNCB, o lucrare estimată la șase luni și costuri ridicate.

De ce a respins Primăria Berceni varianta propusă de constructor

Primăriei Berceni a explicat într-un răspuns transmis către Buletin de București că varianta propusă de constructor ar fi crescut semnificativ timpul petrecut în trafic, mai ales în contextul începerii anului școlar pe 7 septembrie.

„Tinând cont de faptul că traficul rutier este extrem de aglomerat pe DJ401, că la data de 7 septembrie începe anul şcolar, iar traficul rutier devine şi mai aglomerat, în special la orele de vârf, că ruta propusă de constructor nu are capacitatea de a prelua suplimentar întreg traficul deviat de pe DJ401 şi că respectiva rută propusă nici măcar nu este utilizabilă de către mijloacele de transport în comun, am solicitat constructorului amenajarea unei rute alternative pe traseul str. Sfânta Ana – str. Lanului – DNCB”, a precizat Primăria Comunei Berceni.

CNAIR susține că drumul solicitat de primărie nu este fezabil

CNAIR a respins solicitarea Primăriei Berceni, subliniind că un drum ocolitor de 4,5 kilometri ar presupune lucrări de durată și costuri ridicate.

„Durata estimată a unei astfel de lucrări este de aproximativ 6 luni, cu costuri foarte ridicate. Având în vedere termenul scurt al intervențiilor la pasajul pe DJ401 peste autostradă (maxim 90 de zile), această variantă nu a fost fezabilă”, au explicat reprezentanții CNAIR pentru publicația citată.

În plus, companiile implicate au constatat că traseul propus de Primărie traversează porțiuni de teren natural care nu poate suporta traficul intens, inclusiv cel de mare tonaj. Aceste aspecte fac imposibilă implementarea soluției propuse de autoritățile locale.

Deși ambele părți recunosc necesitatea reparațiilor, lipsa unui acord comun între Primăria Berceni și CNAIR blochează în continuare lucrările. În timp ce administrația locală își dorește soluții care să nu afecteze locuitorii, CNAIR atrage atenția asupra urgenței intervențiilor, menționând că, deși siguranța structurală a podului nu este compromisă, problemele trebuie remediate rapid pentru a evita riscurile pe termen lung.

Situația pasajului peste Autostrada A0 a fost semnalată în februarie 2026 de Vasile Diaconu, consilier local în comuna Berceni, care a postat un clip video cu starea podului.

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