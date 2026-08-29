Primarul blochează lucrările, iar constructorul a suspendat lucrările

Sâmbătă, primarul George Ene a mutat personal balizele de semnalizare amplasate de constructorul turc Alsim Alarko, împiedicând astfel începerea lucrărilor de reparație solicitate de CNAIR în baza garanției de 60 de luni. Gestul său a fost justificat prin dorința de a obține o soluție „decentă” pentru locuitorii comunei Berceni, care ar fi fost afectați de devierea traficului pe Centura București.

„Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”, a declarat el într-un video postat pe contul său de socializare, deși anul școlar începe oficial abia pe 4 septembrie.

Sub presiunea momentului, constructorul a cedat, reinstalând balustradele și suspendând lucrările. Conflictul deschis, surprins în imagini, ilustrează tensiunile dintre autoritățile locale și antreprenorul responsabil cu execuția pasajului rutier, inaugurat în urmă cu doar doi ani.

Primăria Berceni vrea asfaltarea unui drum agricol pe banii constructorului sau ai CNAIR

La baza disputei se află o solicitare controversată a Primăriei Berceni: asfaltarea unui drum agricol pe traseul DJ 401 – Str. Sfânta Ana – Str. Lanului – DNCB, pentru a oferi o variantă alternativă de trafic.

În timp ce administrația locală refuză ruta de deviere propusă de constructor pe motiv că va provoca ambuteiaje masive, CNAIR susține că alternativa cerută de primărie ar presupune construirea unui drum nou de 4,5 km în șase luni, un demers considerat nefezabil pentru o lucrare programată să dureze doar 90 de zile.

Pasajul care leagă comuna Berceni de Capitală prezintă defecte majore la rampele de acces

La doar doi ani de la deschiderea circulației, pasajul care leagă comuna Berceni de Capitală prezintă defecte majore la rampele de acces, potrivit publicației Buletin de București. Parapetele metalice s-au desprins de asfalt, iar fisurile apărute au fost remediate doar temporar.

Deși problemele nu afectează structura de rezistență a pasajului, CNAIR confirmă că degradările localizate la nivelul rambleului și al parapetelor pun în pericol siguranța traficului, dacă nu sunt respectate semnalizările existente.

Reparațiile, estimate să dureze maximum 90 de zile, necesită devierea traficului de pe DJ401, însă autoritățile locale și constructorul nu au reușit să ajungă la un consens. Potrivit CNAIR, antreprenorul Alsim Alarko a obținut un aviz favorabil de la IPJ Ilfov pentru lucrări între 15 iunie și 15 septembrie 2026, însă planul de deviere a traficului a fost respins de Primăria Berceni.

Varianta constructorului și soluția propusă de primărie

Varianta propusă de constructor presupunea ca traficul dinspre Berceni spre București să se desfășoare pe banda disponibilă a pasajului, iar cel dinspre București spre Berceni să fie deviat pe o rută ocolitoare prin Centura București și Strada Valea Lungă.

Primăria Berceni a respins această soluție, solicitând în schimb construirea unui drum ocolitor de 4,5 kilometri pe traseul DJ401 – Str. Sfânta Ana – Str. Lanului – DNCB, o lucrare estimată la șase luni și costuri ridicate.

De ce a respins Primăria Berceni varianta propusă de constructor

Primăriei Berceni a explicat într-un răspuns transmis către Buletin de București că varianta propusă de constructor ar fi crescut semnificativ timpul petrecut în trafic, mai ales în contextul începerii anului școlar pe 7 septembrie.

„Tinând cont de faptul că traficul rutier este extrem de aglomerat pe DJ401, că la data de 7 septembrie începe anul şcolar, iar traficul rutier devine şi mai aglomerat, în special la orele de vârf, că ruta propusă de constructor nu are capacitatea de a prelua suplimentar întreg traficul deviat de pe DJ401 şi că respectiva rută propusă nici măcar nu este utilizabilă de către mijloacele de transport în comun, am solicitat constructorului amenajarea unei rute alternative pe traseul str. Sfânta Ana – str. Lanului – DNCB”, a precizat Primăria Comunei Berceni.

CNAIR susține că drumul solicitat de primărie nu este fezabil

CNAIR a respins solicitarea Primăriei Berceni, subliniind că un drum ocolitor de 4,5 kilometri ar presupune lucrări de durată și costuri ridicate.

„Durata estimată a unei astfel de lucrări este de aproximativ 6 luni, cu costuri foarte ridicate. Având în vedere termenul scurt al intervențiilor la pasajul pe DJ401 peste autostradă (maxim 90 de zile), această variantă nu a fost fezabilă”, au explicat reprezentanții CNAIR pentru publicația citată.

În plus, companiile implicate au constatat că traseul propus de Primărie traversează porțiuni de teren natural care nu poate suporta traficul intens, inclusiv cel de mare tonaj. Aceste aspecte fac imposibilă implementarea soluției propuse de autoritățile locale.

Deși ambele părți recunosc necesitatea reparațiilor, lipsa unui acord comun între Primăria Berceni și CNAIR blochează în continuare lucrările. În timp ce administrația locală își dorește soluții care să nu afecteze locuitorii, CNAIR atrage atenția asupra urgenței intervențiilor, menționând că, deși siguranța structurală a podului nu este compromisă, problemele trebuie remediate rapid pentru a evita riscurile pe termen lung.

Situația pasajului peste Autostrada A0 a fost semnalată în februarie 2026 de Vasile Diaconu, consilier local în comuna Berceni, care a postat un clip video cu starea podului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
GSP.RO
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
GSP.RO
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Tvmania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani

Știri România

Parteneri
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Adevarul.ro
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video
Fanatik.ro
Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video
Dobânda la cardul de credit, la 19,97%-28%, poate fi evitată complet
Financiarul.ro
Dobânda la cardul de credit, la 19,97%-28%, poate fi evitată complet
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
TVMania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
A furat un avion şi a zburat cu el spre centrala nucleară de la Paks. Tânărul de 24 de ani ar fi fost băut
ObservatorNews.ro
A furat un avion şi a zburat cu el spre centrala nucleară de la Paks. Tânărul de 24 de ani ar fi fost băut
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax.ro
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Wowbiz.ro
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Wowbiz.ro
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Redactia.ro
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct
KanalD.ro
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
După U Cluj – Petrolul 2-3, Emil Boc a dat nas în nas cu adversarii în centrul orașului: „Să lase ceva bănuți în economia locală”
Fanatik.ro
După U Cluj – Petrolul 2-3, Emil Boc a dat nas în nas cu adversarii în centrul orașului: „Să lase ceva bănuți în economia locală”
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)