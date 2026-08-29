Momentul în care cele două TIR-uri au derapat a fost surprins de o cameră de bord

Potrivit imaginilor publicate pe pagina de Facebook Secția de Poliție, cele două TIR-uri s-au balansat puternic pe o parte în timp ce virau într-o curbă strânsă.

Într-o fracțiune de secundă, șoferul care filma a tras de volan și a virat spre acostament pentru a evita impactul. Incidentul a avut loc pe un tronson de drum lung de aproximativ 16 kilometri, care traversează o zonă deluroasă și împădurită.

Utilizatorii de pe Facebook au reacționat imediat ce au văzut imaginile

Internauții au comentat intens imaginile apărute pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au dat vina pe șoferii TIR-urilor pentru că nu au adaptat viteza la condițiile de drum.

„Clar că e vina șoferilor! Nu au adaptat viteza la condițiile de drum! Dar și calitatea asfaltului și a anvelopelor e o mare problemă”, a scris un utilizator.

Alții au criticat calitatea anvelopelor folosite: „Anvelope din India, China etc. Chiar și alea premium fabricate în Europa de Est lasă de dorit”. Totodată, au fost remarcate și remorcile cu posibile defecțiuni la sistemele de frânare: „Remorci cu ABS defect”.

Șoferul care a evitat accidentul a fost lăudat

Comentariile au inclus și aprecieri pentru șoferul care a filmat scena și a evitat accidentul cu TIR-urile, care s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie: „Felicitări pentru reacție șoferului ce filmează” sau „Ăia sunt amatori, profesionist e cel care a filmat”.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în acest incident, iar utilizatorii speră că șoferii TIR-urilor „și-au învățat lecția”.