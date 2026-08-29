Prune și cu 8 sau 10 lei kilogramul

Prunele au umplut tarabele din Piața Obor la final de august, iar prețurile diferă considerabil de la un comerciant la altul. În fotografiile realizate sâmbătă, 29 august, cel mai mic preț observat este de 4,90 lei/kg, în timp ce cele mai scumpe prune ajung la 10 lei/kg.

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La mai multe tarabe, prunele sunt vândute cu 5, 6 sau 7 lei kilogramul, iar în alte locuri prețul urcă la 8 lei/kg, totul în funcție de soiul fructului și mărimea lui. Pentru cei care cumpără cantități mai mari, inclusiv pentru magiun, dulceață sau compot, diferența devine importantă.

Tarabele sunt pline de fructe de sezon

Prunele nu sunt singurele fructe de sezon din Piața Obor la final de august. În fotografiile realizate sâmbătă se văd și piersici, caise, mere și struguri, iar prețurile diferă de la o tarabă la alta. Piersicile se vând cu 5,90 lei/kg la una dintre tarabe, în timp ce la un alt comerciant ajung la 8 lei/kg. Caisele sunt afișate la 5,90 lei/kg.

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Pentru mere, diferențele sunt și mai mari. Merele de vară apar la 3 lei/kg, în timp ce merele Renet sunt vândute cu 8 lei/kg. La struguri, soiul Ceasla este afișat cu 7,90 lei/kg.

Prunele rămân însă printre fructele cu cea mai mare variație de preț: în imaginile din Piața Obor apar la 4,90 lei, 5 lei, 6 lei, 7 lei, 8 lei și chiar 10 lei kilogramul, în funcție de soi și comerciant.