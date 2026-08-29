Librăria independentă din Chișinău, Apartamentul 12. Sursa foto: Victor Fală

Născut în 1998, Victor Fală a absolvit Facultatea de Filologie și Istorie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. A debutat editorial în 2023 cu volumul de poezie „ZVÂC”, apărut la Editura Cartego, volum ce s-a bucurat de succes la critici și la cititori, carte pentru care a fost nominalizat la Premiul de Debut al Uniunii Scriitorilor din Moldova. În acest an, Victor a lansat cartea pentru copii „De la melci am învățat”, publicată, de asemenea, la Editura Cartego. În toamna anului 2025, Victor s-a numărat printre scriitorii invitați la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT Iași), cel mai mare festival de profil din Europa de Est, luând parte la mai multe întâlniri și lecturi publice în fața unor audiențe numeroase.

Trecerea la propria librărie independentă a venit cumva ca un pas natural pentru Victor. De ani buni, activitatea sa este una strâns legată de lumea cărților. Victor a lucrat în mai multe librării din Chișinău, implicându-se constant atât în promovarea lecturii și a cărților, cât și în organizarea de evenimente culturale speciale.

În cadrul unui interviu special acordat pentru Libertatea, Victor Fală a vorbit atât despre singura librărie independentă din Chișinău, librărie pe care a deschis-o pe 15 august a.c., cât și despre pasiunea sa pentru cărți, despre cariera sa de librar și viitorul librăriilor.

Victor Fală. Sursa foto: Arhiva personală

Încurajările primite inițial: „ambițios”, „sinucigaș”…

Legat de proiectul său privind singura librărie independentă din Chișinău, Victor mărturisește că unii i-au spus „ambițios”, alții „sinucigaș”, însă pentru el, asta înseamnă o continuitate a activității sale de librar, chiar dacă la un alt nivel, chiar dacă având niște răspunderi mai mari, dar tot o modalitate de a librări rămâne.

„În propria librărie vine și cu niște forme de libertate de mișcare și expresie diferite de lucrul ca angajat la cineva”, precizează Victor Fală.

Apartamentul 12 e continuitatea, de fapt, a unei alte librării ce în iunie 2026 și-a încheiat activitatea. În spațiul actual al Apartamentului 12 și-a început Victor acum peste șase ani cariera de librar.

„Practic îmi datorez ucenicia de librar acolo – o ucenicie autodidactică, ce-i drept. Acolo e spațiul în care eu am învățat să citesc preferințele oamenilor în ale cărților chiar din cuvintele lor. Acolo m-am îndrăgostit de cărțile pentru copii și iubesc să le recomand în continuare (și le mai și scriu). Acolo am pus niște semințe de iubire de artă pentru chișinăuieni, iubirea de a cumpăra și de a avea artă în case.

Nu știu în ce măsură ni se datorează, dar după doi ani de galerie și vânzare de artă în acel spațiu, la Chișinău s-au deschis alte trei sau patru galerii de artă. Să nu fi preluat acel spațiu ca să deschid o librărie care să continue conceptul la care am lucrat și l-am promovat câțiva ani, apoi l-am susținut chiar dacă eram angajat în altă parte, ar fi fost o injurie la adresa acelor ani de muncă epuizantă întru creșterea acelui spațiu. M-am apucat de Apartamentul 12 din ultimele două salarii la Bookzone și cu o mulțime de oameni minunați care mă susțin cu tot felul de aspecte ale acestei aventuri, care nu-i din cele mai ușoare, însă nu cedăm”, a declarat Victor Fală pentru Libertatea.

Deocamdată, Victor nu a încheiat contracte directe cu edituri, deoarece își începe activitatea prin intermediul unor distribuitori de carte, ceea ce nu îl împiedică să se mândrească cu coloritul editorial pe care îl are pe rafturi. În Apartamentul 12 sunt deja prezente edituri de prestigiu precum: TREI, Bookzone, Seneca, Litera, Frontiera, Cartea Copiilor, Signatura, ARC, Cartego, CARTIER, PRESTEL, Cambridge și Penguin. Alte edituri se vor alătura în perioada următoare.

„Până la urmă, eu mai degrabă pescuiesc titlurile, nu cataloagele de edituri. Eu recomand cărțile după conținut și după forța autorilor lor, nu după editură”, adaugă poetul-librar. Spațiul în care funcționează cu chirie librăria din Chișinău este, de fapt, chiar apartamentul 12 al clădirii. De aici a venit și numele librăriei.

Apartamentul 12, singura librărie independentă din Chișinău. Sursa foto: Radmila Popovici

Librărie și galerie de artă

Spațiul îmbină librăria propriu-zisă și o galerie de artă. Asta înseamnă că pe lângă activitatea de vânzare de carte, evenimente literare, lansări, cluburi de carte, în galerie va fi expus lunar câte un pictor din Republica Moldova sau din afară. Calendarul de expoziții este deja stabilit pentru următoarele 12 luni.

Victor Fală mai spune și că Apartamentul 12 e și un spațiu ce predispune și la pierdere de timp, la leneveală cu o carte în mână pe un fotoliu, la petrecut timp calitativ cu copiii – citind, desenând, trăncănind cu librarii câte ceva, bând cafele, cântând la pian, căci avem și pian.

„Eu sunt pe deplin conștient de necesitatea oamenilor de experiențe depline, de interacțiuni umane, de aceea încerc să facem ca acel spațiu să le ofere aceasta oamenilor. Că dacă vin să-și aleagă o carte, să poată discuta liber, unu la unu cu librarul, despre alegerea care urmează să o facă (ca la psiholog); dacă vine după un cadou, să aibă din ce alege și să fie și el parte din acel cadou și, cât timp librarul împachetează cartea, clientul să poată pune o ștampilă sau semna un card cu un mesaj pentru cadou, să simtă că e parte din acest proces și să-și amintească de noi”, mai spune el.

Galerie de artă la Apartamentul 12. Sursa foto: Nichita Rădeanu

„Scriu când mă simt bine și mai ales când mă simt prost”

Libertatea l-a întrebat pe Victor Fală dacă la el a fost mai întâi pasiunea pentru proză sau cea pentru poezie, tânărul scriitor talentat dând un răspuns inedit.

„Mai întâi și-ntâi a fost cea pentru femei. Și cum nu puteam să deschid gura în fața lor, m-am apucat de citit. A ajutat! După aia am început să și scriu ca să îmi încerc mâna după autorii care îmi plăceau. Uneori îmi reușea, de multe ori nu. Dar am continuat. Astfel am rămas fidel prozei, încerc să scriu proză de multă vreme și-mi iese ce-mi iese, căci am păcatul de a mă raporta mereu la autorii care-mi plac și astfel nimic din ceea ce scriu eu (sau aproape nimic) nu mă satisface.

Cu poezia am o relație ceva mai frumoasă. Cu poezia e mai ușor să trăiești, ea îți aduce mai des mici satisfacții și ca cititor, dar și ca autor. Dar nu mă identific încă pe deplin sau poate nici pe jumătăți ca poet. Chiar de la debutul în volum, am citit la festivaluri și am și apărut în antologii. Primesc cu mare plăcere să găsesc poezia în poezie și să găsesc poezia în proză. Scriu când mă simt bine și când mă simt prost, mai ales. Proza o citesc, o preamăresc, o urmăresc și încerc să o restructurez și să o inventez în propriile notițe”, mărturisește Victor Fală.

Interiorul Apartamentului 12, librăria independentă din Chișinău. Sursa foto: Victor Fală

„Citesc în medie 40 de cărți pe an”

Pasionatul poet-librar a dezvăluit pentru Libertatea că citește în medie 40 de cărți pe an. Autorii care i-au format pasiunea pentru scris și pentru cărți sunt Emil Brumaru, dar și Emilian Galaicu-Păun (cu care s-a împrietenit la Chișinău), Dumitru Crudu, Henry Miller, Juan Rulfo, Roland Barthes, Marin Sorescu, Shakespeare, Paul Goma, Kurt Vonnegut, Katherine Mansfield, Mircea Cărtărescu, Witold Gombrowicz, Cehov și mulți alții, „practic toți autorii pe care i-am citit și mi-au plăcut”.

Victor Fală mărturisește că prima și cea mai memorabilă experiență ca librar a început cu un refuz de a fi angajat.

„Cartego Bookstore, care deținea Apartamentul 12 înainte mea, nu a vrut să mă angajeze, deoarece eram critic cu autorii care nu-mi plăceau și o spuneam pe rețele. M-au angajat abia peste vreo 5 luni și nu le-a părut rău decât atunci când am plecat, peste aproape 3 ani. Dar m-au ținut în continuare în preajma lor, chiar și după plecare. Apoi am lucrat la Cărturești, cam tot atât. O altă experiență minunată și cred că am adus atâta valoare librăriei Cărturești din Chișinău cât am putut eu. Și, în cele din urmă, am fost un soi de librar pe online pentru Bookzone în Moldova.

Mi-a plăcut, nu mai vreau. Vreau să fiu librar în librărie totuși, vreau să le citesc oamenilor din cărți, să le pun cărți în mâini, să le citesc copiilor și să-i molipsesc cu pasiunea mea pentru cărțile pentru copii, să învăț și să mă inspir și eu de la oamenii care vin în librărie, căci librăriile fizice sunt un fel de filtre ale societății, acolo intră totuși nu orice om, așadar, sunt mari șansele ca în fiecare al doilea vizitator al librăriei să întâlnești un om minunat pe care să-l cunoști”, explică Victor Fală. Și tot el spune că și-a ales librăritul ca stil de viață de la început.

Un mic cititor în librăria independentă din Chișinău. Sursa foto: Victor Fală

„Mereu am fugit de cărțile comerciale”

„Eu mereu am fugit de cărțile comerciale. Și știam că din acest motiv îmi scapă multe cărți cu adevărat valoroase, numai că nu puteam face nimic cu asta, când vedeam că toată lumea citește Elif Shafak, nu mă apropiam nici un milimetru de cărțile acesteia. Dar ce satisfacție primeam dacă citeam o carte despre care nu auzeam de la nimeni și era, de fapt, o adevărată bijuterie! Pe 24 mai 2024 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea traducătoarei Antoaneta Ralian. Eu eram la părinți acasă unde am o parte consistentă din biblioteca mea. Și țin minte că am luat cartea lui Katherine Mansfield, Garden party, pe care o aveam din anii de colegiu, dar n-o citisem. Deschid și văd că e tradusă de Antoaneta Ralian, pe care o apreciam numai pentru faptul că îl tradusese pe Henry Miller. Citesc în microbuz spre Chișinău vreo patru povestiri, care mi se păreau una mai bună ca alta, foarte și foarte bine scrise. Nu înțelegeam de ce nimeni nu discută despre cartea asta? De ce nimeni nu o reeditează? Apoi intru pe Instagram și văd postarea lui Marius Chivu despre centenarul Antoaneta Ralian. Eram pur și simplu șocat. Am ales cartea datorită traducătoarei, în ziua în care traducătoarea ar fi împlinit 100 de ani”, rememorează Victor Fală.

Victor Fală recomandând o carte pentru copii. Sursa foto: Arhiva personală

La ora actuală, 80% din timpul său activ este dedicat librăriei Apartamentul 12.

În opinia lui Victor Fală, „viitorul librăriilor fizice e o hartă a lumii în care fiecare oraș, oricât de mic, e conectat cu celelalte orașe, ca o pânză de păianjen, de niște puncte pe hartă care înseamnă librăriile independente locale. Niște librării mici, așa cum e Apartamentul 12 de la Chișinău”.

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