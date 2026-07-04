Probleme grave de salubrizare și poluare

Inspectorii din cadrul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu, în colaborare cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dolj și cei ai Companiei de Apă Oltenia, au verificat starea cursului de apă Craiovița. Rezultatele vizitei în teren au fost alarmante, descoperindu-se probleme grave de salubrizare și poluare.

În urma investigațiilor, autoritățile au constatat deversări masive de ape uzate menajere neepurate. direct în albia apei.

De asemenea, zona se afla într-o stare avansată de degradare, fiind identificate cantități uriașe de deșeuri abandonate, de la resturi menajere și materiale plastice, până la alte tipuri de reziduuri care puneau în pericol ecosistemul local.

Sancțiuni record pentru autoritățile locale și operatorul de utilități

Neregulile identificate pe cursul de apă Craiovița au atras sancțiuni contravenționale drastice. Serviciul Inspecția Bazinală a Apelor din cadrul ABA Jiu a aplicat amenzi în valoare totală de 110.000 de lei pentru a taxa neglijența administrativă.

Cea mai mare sancțiune a fost direcționată către Primăria Municipiului Craiova. Instituția a primit o amendă de 80.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor legale privind salubrizarea cursurilor de apă și pentru permiterea existenței depozitelor ilegale de gunoaie în albie.

În paralel, Compania de Apă Oltenia a fost amendată cu suma de 30.000 de lei. Inspectorii au descoperit că operatorul a permis branșarea unor consumatori la rețeaua de alimentare cu apă în zone din oraș unde nu există un sistem funcțional de canalizare.

Pe lângă amenzile usturătoare, reprezentanții ABA Jiu au impus ambelor entități un set de măsuri ferme de remediere. Acestea au termene clare și stricte de realizare pentru eliminarea tuturor deficiențelor, curățarea albiei și readucerea cursului de apă Craiovița la o stare corespunzătoare de siguranță ecologică.

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