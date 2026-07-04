Cum a transfoart Gara de Sud Ploieștiul, după inaugurarea din 1872

Prima Gară a Ploieștiului, cunoscută astăzi drept Gara de Sud, a fost inaugurată pe 13 septembrie 1872, odată cu darea în folosință a magistralei feroviare București – Ploiești – Buzău – Galați – Roman. La acea vreme, clădirea se remarca prin arhitectura sa monumentală, fiind una dintre cele mai impunătoare construcții din întregul oraș.

Calea ferată însemna progres, după cum explică istoricul Lucian Vasile. Gara nu reprezenta doar un simplu punct de plecare sau de sosire a trenurilor, ci devenise un veritabil loc al schimbului cultural, al noilor idei și al modernizării accelerate.

Gara din Ploiești a fost locul de întâlnire al regilor României

De-a lungul a aproape șapte decenii, Gara de Sud a fost un punct de trecere obligatoriu pentru toți regii României, de la Carol I până la Mihai I. După ce Castelul Peleș a devenit reședința de vară a monarhilor, trenul a fost principalul mijloc de transport al familiei regale către Sinaia, iar oprirea la Ploiești era transformată de fiecare dată într-un moment de mare sărbătoare.

Autoritățile locale organizau ceremonii fastuoase pentru a-i întâmpina pe suverani. Peronul gării se umplea de gărzi de onoare, fanfare și mulțimi entuziasmate, gara fiind una dintre cele mai animate scene ale vieții publice ploieștene din acea epocă.

Vizita țarului Alexandru al II-lea: Un moment istoric de seamă

Un eveniment de o importanță diplomatică majoră a avut loc pe 25 mai 1877, în timpul Războiului de Independență, când țarul Alexandru al II-lea al Rusiei a sosit în Gara de Sud. În urma acestei vizite, Ploieștiul a devenit, pentru câteva săptămâni, reședința familiei imperiale ruse.

Trenul țarului a fost întâmpinat cu salve de tun și ceremonii elaborate, din care a făcut parte și o gardă de onoare formată din soldați bulgari. La ieșirea din gară, suveranul rus a avut parte de o primire tradițională, fiind întâmpinat de femei în costume populare românești.

Restaurantul de la Gara de Sud Ploiești a fost rivalul Casei Capșa

În aripa vestică a vechii gări funcționa un restaurant celebru, administrat de Constantin Dobrogeanu-Gherea, o personalitate marcantă a epocii. Localul ajunsese atât de cunoscut încât rivaliza direct cu renumita Casă Capșa din București, atrăgând zilnic între 400 și 1.000 de clienți.

Pentru a-și asigura succesul, Dobrogeanu-Gherea obișnuia să ofere mici recompense angajaților CFR, cu scopul ca aceștia să prelungească opririle trenurilor în stație, permițându-le astfel pasagerilor să ia masa în tihnă. Printre cei mai de seamă clienți s-a numărat însuși regele Carol I. În anul 1897, cu ocazia dezvelirii Statuii Vânătorilor, regele a vizitat localul proaspăt renovat și a lăsat în urma sa o apreciere memorabilă: „Da, aici se mănâncă bine”. Se spune, de asemenea, că monarhul era un mare admirator al produselor de patiserie servite în acest restaurant.

Gara istorică din Ploiești a fost distrusă în timpul bombardamentelor din 1944

Cel mai tragic moment din istoria Gării de Sud s-a petrecut pe 31 mai 1944. În timpul unui atac aerian masiv al aviației anglo-americane asupra infrastructurii feroviare din Ploiești, gara a fost aproape complet distrusă, fiind considerată un punct-cheie pentru logistica armatei germane.

Clădirea impunătoare, care era adesea comparată de contemporani cu gara din Verona, a fost pierdută pentru totdeauna. Pagubele materiale înregistrate atunci au fost estimate la peste 200 de milioane de lei, o sumă considerabilă pentru acea vreme.

După finalizarea războiului, autoritățile au decis refacerea gării pe același amplasament, în ciuda discuțiilor inițiale despre o posibilă relocare. Noua clădire a fost construită între anii 1957 și 1960, sub coordonarea arhitectului Titu Elian. Aceasta reflectă stilul clasicist sovietic, fiind marcată de o sobrietate care diferă complet de eleganța originalului din 1872.

Chiar dacă astăzi Gara de Sud este percepută mai mult ca o simplă poartă de intrare sau ieșire din oraș, ea rămâne un loc simbolic pentru istorici și pentru cei care îi cunosc trecutul glorios, locul unde Ploieștiul s-a transformat într-un oraș modern.