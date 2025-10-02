Ieri, 1 octombrie, Alexia Eram a marcat Ziua Internațională a luptei împotriva cancerului la sân printr-o fotografie alb-negru, în care apare cu spatele la cameră, doar într-o pereche de blugi și fără sutien pe ea.

„Împreună facem bine! Astăzi, 1 octombrie, Ziua dedicată prevenirii și combaterii cancerului la sân! Este o zi emoționantă pentru noi, mai ales pentru noi femeile, deoarece știm cât înseamnă controlul anual, prevenția, susținerea oamenilor din jur și ajutorul în aceste cazuri.

Eu am învățat de la mama, mama de la mama ei (Mamina mea) si uite asa, din generație in generație ducem grija pentru semeni mai departe și FACEM BINE”, a precizat Alexia în dreptul fotografiei, care, în câteva ore, a strâns peste 13.000 de aprecieri. De asemenea, oamenii au felicitat-o pentru inițiativă: „Felicitări! Soția mea este supraviețuitoarea acestei boli! Cancerul de sân nu mai este o boală netratabilă dacă este descoperit la timp”, i-a transmis un urmăritor.

Nu este pentru prima dată când Alexia pozează într-un pictorial artistic. „Când ne gândim la sâni trebuie să fie despre senzualitate, sexualitate, feminitate, dar și despre sănătate. 1 octombrie este ziua internațională a luptei împotriva cancerului de sân. Iar eu o să le rog pe toate prietenele mele din on și off line să meargă în mod regulat la un control medical al sânilor”, a scris Alexia în urmă cu un an.

