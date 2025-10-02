Ieri, 1 octombrie, Alexia Eram a marcat Ziua Internațională a luptei împotriva cancerului la sân printr-o fotografie alb-negru, în care apare cu spatele la cameră, doar într-o pereche de blugi și fără sutien pe ea.
„Împreună facem bine! Astăzi, 1 octombrie, Ziua dedicată prevenirii și combaterii cancerului la sân! Este o zi emoționantă pentru noi, mai ales pentru noi femeile, deoarece știm cât înseamnă controlul anual, prevenția, susținerea oamenilor din jur și ajutorul în aceste cazuri.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4
Eu am învățat de la mama, mama de la mama ei (Mamina mea) si uite asa, din generație in generație ducem grija pentru semeni mai departe și FACEM BINE”, a precizat Alexia în dreptul fotografiei, care, în câteva ore, a strâns peste 13.000 de aprecieri. De asemenea, oamenii au felicitat-o pentru inițiativă: „Felicitări! Soția mea este supraviețuitoarea acestei boli! Cancerul de sân nu mai este o boală netratabilă dacă este descoperit la timp”, i-a transmis un urmăritor.
Nu este pentru prima dată când Alexia pozează într-un pictorial artistic. „Când ne gândim la sâni trebuie să fie despre senzualitate, sexualitate, feminitate, dar și despre sănătate. 1 octombrie este ziua internațională a luptei împotriva cancerului de sân. Iar eu o să le rog pe toate prietenele mele din on și off line să meargă în mod regulat la un control medical al sânilor”, a scris Alexia în urmă cu un an.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.