Anca Țurcașiu s-a fotografiat la mare, stârnind valuri de reacții datorită felului în care arată la 53 de ani.

„My love”, a notat, mai exact, Anca Țurcașiu în dreptul fotografiei cu Radu Cristian, fiul său. La scurt timp, admiratorii i-au trimis mai multe mesaje. „Să fiți sănătoși”/ „O mulțime de trandafiri pentru pentru o femeie frumoasă” sau „Fericirea are chipul tău”, sunt câteva dintre mesaje.

Anca Țurcașiu este o femeie împlinită la cei 53 de ani, deși a trecut în urmă cu 3 ani printr-un divorț. Solista are în continuare ca motive de mândrie cariera în muzică, dar și faptul că fiul ei, Radu, și-a găsit liniștea alături de o tânără pe nume Andreea, care este asistent universitar.

Fiul Ancăi Țurcașiu s-a căsătorit la 23 de ani, însă actrița recunoaște că nu este pregătită să aibă nepoți.

„Nu sunt pregătită să fiu bunică. Nu mai vreau să mai cresc un copil. În sfârșit, dacă o să mi se pună în brațe ce să fac, o să trebuiască. E rea zicala aia cum că mamele de băieți cresc nepoții.

Nu-mi place. Glumesc. Vom vedea. Să vedem ce va fi, nu mai facem niciun fel de predicție. Probabil că dragostea o să fie atât de puternică, încât nu o să pot să rezist. Așa că…”, a spus Anca Țurcașiu pentru impact.ro

Cum se menține în formă

Anca Țurcașiu, 53 de ani, este una dintre prezențele feminine din showbizul românesc care par că au găsit fântâna tinereții. Invitată în cadrul podcastului Adinei Alberts, artista a detaliat câteva amănunte din rutina ei cotidiană, care, alături de dieta strictă, fără carne, lactate și fructe, o țin cu o siluetă de invidiat și un chip luminos.

„Vizavi de mâncare și de mișcare am rigori stricte. Mi-am cumpărat greutăți, lucrez acasă singură. Am lucrat cu antrenori, știu ce înseamnă să faci fitness. Meseria mea presupune să fiu în formă, să am un tonus bun. Eu mă iau la întrecere cu generația de 20 de ani!

Eu nu obosesc, ei da! Am ritualuri de pace dimineața, am multe chestii pe care le fac. Nu sunt zen, țopăi într-un picior, am și eu frustrările mele. Sau pot să plâng în hohote. Nu sunt perfectă, dar mă străduiesc. Ca să fiu o variantă mai bună a mea, azi, decât am fost ieri”.

