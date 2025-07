Bianca Drăgușanu a însoțit postarea de pe rețelele de socializare de un comentariu amuzant și jucăuș: „Delfinașu scufundașu 🐬🐬 Acest copil se murează fizic în apă 🤣 Copil murat ca o gogonea murată ❤️”, subliniind, în stilul său caracteristic, cât de mult îi place Sofiei să se bălăcească.

Reacții după poza Biancăi Drăgușanu

Totuși, imaginea nu a fost primită unanim pozitiv. Deși mulți dintre fanii Biancăi Drăgușanu au apreciat ipostaza tandră mamă-fiică, au existat și voci critice. Unii internauți au reacționat negativ, lăsând comentarii precum „Halal mamă!!!!!”, acuzând-o pe vedetă că ar expune prea mult copilul în mediul online sau că ar pune accent pe propria imagine în detrimentul rolului de mamă.

Pe de altă parte, alți urmăritori au sărit în apărarea ei, comentând: „Majoritatea copiilor adoră apa și bălăceala!”, „Fetița este așa de gingașă, copilă 😍” sau „Toată e Victor 👏😍❤️”, făcând referire la asemănarea dintre micuța Sofia și tatăl ei, Victor Slav.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Tarife dinamice la curent. Orele în care energia electrică va costa de trei ori mai puțin

Controversa a reaprins discuțiile despre expunerea copiilor în mediul online și despre limitele intimității în era rețelelor sociale. Cu toate acestea, Bianca pare să își continue viața fără să se lase afectată de comentariile negative, alegând să se concentreze pe momentele frumoase petrecute alături de fiica ei.

Bianca Drăgușanu, atentă la educația fiicei sale

În privința studiilor Sofiei, Bianca Drăgușanu a decis ca fiica ei și a lui Victor Slav să urmeze cursurile unei școli de stat și a explicat de ce a luat această hotărâre, deși ar fi avut posibilitatea să o înscrie la orice școală privată.

„Momentan, da, când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură. Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel.

Am «N» exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5.000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă.

Recomandări Generalul Cristian Radu, care a ascuns filmările intervenției din Clubul Colectiv, trimis la pușcărie după ce a mușamalizat un accident rutier

Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta? Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a spus Bianca Drăgușanu în emisiunea Fresh by Unica.