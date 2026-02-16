Imaginea cu Elena Udrea care a stârnit mari controverse: „La câți șerpi am ținut la sân”

Elena Udrea a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a publicat un mesaj controversat pe rețelele de socializare. Fostul ministru s-a afișat alături de fiica ei, Eva, într-un loc special unde au putut admira mai multe specii exotice, inclusiv șerpi, iar una dintre imagini a atras imediat atenția internauților.

Imaginea care a aprins spiritele

După eliberarea din închisoare, Elena Udrea își petrece aproape tot timpul alături de fiica ei, recuperând anii în care a fost departe de aceasta. Recent, cele două au mers într-un spațiu dedicat animalelor exotice, experiență care s-a transformat rapid într-un subiect intens dezbătut online.

Fostul ministru a publicat o fotografie în care apare ținând în palme un șarpe, imagine însoțită de un mesaj care a împărțit opinia publică în două tabere: „La câți șerpi am ținut la sân, cu acesta a fost o joacă”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Postarea nu a trecut neobservată. În timp ce unii au apreciat faptul că Elena Udrea încearcă să recupereze timpul pierdut și să fie prezentă în viața fiicei sale, mai ales după perioada dificilă prin care a trecut Eva fără mama ei, alții au criticat dur mesajul.

O parte dintre internauți au considerat afirmația fostului ministru drept una nepotrivită, acuzând-o că încearcă să atragă atenția sau să joace rolul victimei. Comentariile critice nu au întârziat să apară, mulți considerând că asocierea cu trecutul său politic este una intenționată.

„În anul 2013 ai postat o fotografie cu un pui de șarpe. La fel s-au îngrămădit numeroși tâmpiți cu conturi false să îți ureze ce știu ei mai bine. Cine te urmărește atent, cunoaște bine cât poți fi de subtilă. Este și motivul pentru care îți crește numărul de admiratori”, „Sper să rămâi doar cu ce ai făcut tu cu muncă cinstită, restul știi tu”, „E superbă fetița”, Așa mamă, așa fiică”, sunt câteva dintre multele comentarii de la postarea Elenei Udrea.

