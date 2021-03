Imaginea cu Gina Pistol și Smiley a făcut senzație în mediul virtual. Cei doi au fost surprinși în timp ce se sărutau. „Cred că bebele deja este la ușă”

Precum era de așteptat, imagine a strâns mii de aprecieri, iar fanii s-au întrecut pe sine cu comentariile: Love is in the air, Când două trusturi se unesc iese ceva frumos, Cred ca bebele deja este la ușă, Cei mai frumoși, Cei mai dragi, Doamne, ce superbi!”.

„Ne-am decis asupra numelui, dar îl divulgăm decât după ce se întâmplă. Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic. Nu am o frică că o să fie fetiță. Sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc.

La ecografie nu are nasul meu, ceea ce e ok, dar abia aștept să văd. Cred că o să fie foarte frumoasă.

Abia aștept să o țin în brațe. Sunt puțin așa emoționat, pentru că nu sunt foarte îndemânatic, dar când vine vorba de lucruri importante mă mobilizez”, a povestit Smiley într-o emisiune TV.

