Imaginea cu Oana Roman în vacanță, care a atras imediat atenția. „Nu te mai poza așa!”

„Este adecvat îmbrăcată. Poartă un costum de baie care nu este foarte revealing, foarte decoltat. În altă ordine de idei, a fost în Egipt și acolo există anumite reguli de urmat.

S-a acoperit cât de cât. Și-a pus și pe umeri [ceva]. E important să aveți umerii acoperiți, dar este totuși la mare. Nu putea să fie într-un costum de seară cu paiete și pantaloni lungi”, a spus Iulia despre prima imagine, la Pro TV, în cadrul rubricii „Marțea Neagră”

„Din punct de vedere al postărilor, eu nu aș fi făcut niciodată o astfel de postare”, a spus despre a doua fotografie.

„Da, este ok să stai așa la plajă, dar nu este neapărat ok să te pozezi în această ipostază. Nu înțeleg de ce a făcut-o. Nu te mai poza așa, Oana, pentru că nu este ok. Încearcă să te uiți în niște reviste de modă, vezi cam cum se pozează.

Nu are legătură cu câte kg are. N-are nicio legătură cu asta. Are legătură doar cu faptul că unele poziții sunt elegante și altele nu”, a încheiat fashion editorul.

