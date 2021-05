Imaginea de la nunta lui Dani Oțil, care a stârnit amuzamentul tuturor. „Ai grijă să nu o scapi”

Dani, în vârstă de 40 de ani și Gabriela, în vârstă de 28 de ani, au postat mai multe fotografii de la eveniment, multe din ele stârnind amuzamentul internauților.

De data aceasta, Dani Oțil a ales să posteze, pe contul lui de Instagram, o fotografie din timpul unui dans cu Gabriela. „Așa e la început… Ai grijă sa nu o scapi”, a scris Dani în dreptul imaginii.

„Dani, dar le ai pe dans dragule, spuneai că nu-ți plac nuntile, alea.., alea. Never say never/ Mai ales ca tii in brate 2 / Pai, pe ea sa n-o scapi! Tine-o bine, bine? …a durat ceva, vreo 7 ani de lectii, de invatat. Ooo doamne Dani as zice altceva, dar ești prea haios ? ”, au dost doar câteva reacții din partea internauților.

