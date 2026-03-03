Prințul Harry și Meghan Markle au devenit părinții lui Archie pe 6 mai 2019, iar doi ani mai târziu, pe 4 iunie 2021, familia s-a mărit cu Princess Lilibet, numită astfel în onoarea reginei Elisabeta a II-a și a prințesei Diana. După retragerea lor din rolurile oficiale din cadrul familiei regale, în 2020, cei doi au ales să fie rezervați în privința imaginilor cu copiii lor, dorindu-și să le ofere o copilărie cât mai normală.

Momente rare, dar pline de emoție

Deși discreți, ducele și ducesa de Sussex au împărtășit din când în când imagini adorabile. De Valentines Day, Meghan a publicat o fotografie în care micuța Lilibet, îmbrăcată într-un costum de gimnastică, își arată părul roșcat aprins – moștenire clară de la tatăl ei.

Pentru sărbătorile de iarnă din 2025, Meghan a distribuit o imagine de familie cu mesajul simplu: „Sărbători fericite! Din partea familiei noastre pentru a voastră”. Într-o altă fotografie emoționantă, publicată de Ziua Internațională a Fetelor, ducesa apare într-o plimbare în natură alături de Lili, surprinzând o relație mamă-fiică plină de tandrețe.

De Ziua Mamei, Meghan a vorbit despre bucuria de a jongla cu toate responsabilitățile, mărturisind că a fi mamă este „cel mai mare privilegiu” al vieții sale.

Tradiții de familie și aniversări speciale

La aniversarea de 6 ani a lui Archie, Meghan a publicat o fotografie emoționantă cu mesajul: „Fiul nostru. Soarele nostru. La mulți ani, Archie!”. De 4 iulie, ducesa a rememorat a doua întâlnire cu Harry, când acesta i-a adus cupcakes, tradiție pe care acum o continuă împreună cu cei doi copii.

Pentru aniversarea de 4 ani a lui Lilibet, familia a petrecut două zile la Disneyland, în California, descrise drept „două zile de bucurie pură”. În alte imagini, Archie și Lili apar alergând prin grădina casei din Montecito sau ajutând la prepararea prăjiturilor în bucătărie.

Viața simplă din Montecito

Stabiliți în Montecito, California, Harry și Meghan pun accent pe educația echilibrată a copiilor. Ducesa a povestit că grădinăritul îi ajută pe cei mici să învețe răbdarea și să aprecieze hrana. Uneori organizează chiar un mic stand „farmers market”, pentru a le arăta copiilor valoarea muncii și a banilor.

În documentarul lor Netflix din 2022, publicul a putut vedea imagini tandre cu Harry ținând-o pe Lili pe umeri, în timp ce Archie stătea confortabil în brațele mamei. Tot acolo, Archie apare cântând „Twinkle Twinkle Little Star” la un mini-pian.

Harry a vorbit deschis despre emoția pe care a simțit-o când Archie a rostit pentru prima dată cuvântul „Grandma”, referindu-se la bunica sa, prințesa Diana. „Este dulce și trist în același timp, pentru că ea ar trebui să fie aici”, a spus el.

Deși imaginile publice sunt rare, copiii lui Meghan Markle și ai prințului Harry au moștenit trăsături evidente de la ambii părinți: părul roșcat din familia Spencer și părul des și bogat al mamei lor. Meghan a dezvăluit chiar că, uneori, cei mici imită accentul britanic al tatălui lor, pronunțând cuvinte precum „zebra” într-un mod adorabil.

Pentru Harry și Meghan, familia este centrul universului lor. „Îmi place să fiu mamă”, a spus Meghan într-un interviu. „Este un vis devenit realitate”.