Imagini adorabile cu fiul Ancăi Dumitra. Actrița l-a arătat pentru prima dată pe Levi Nicholas

Anca Dumitra, cunoscută publicului pentru rolul Gianinei din serialul „Las Fierbinți”, a dezvăluit în exclusivitate pentru revista VIVA! primele imagini cu fiul ei, Levi Nicholas, care împlinește în luna septembrie un an. Actrița a ales să marcheze acest moment special printr-un pictorial emoționant și un interviu sincer, în care a vorbit despre viața de mamă, familie și carieră.

Ce spune Anca Dumitra despre ședința foto alături de fiul ei

„A fost o experiență cu totul aparte și, sincer, o provocare pentru mine. Era pentru prima dată când apăream împreună cu Levi în fața aparatului de fotografiat și am avut emoții imense. Am vrut ca el să fie relaxat, să nu resimtă niciun fel de presiune, pentru că, la final, tot ce contează sunt amintirile pe care le păstrăm. Nu îmi doresc să-l expun des, dar de data aceasta am simțit că momentul e unic: Levi împlinește un an. Mi s-a părut un prilej minunat să surprindem aceste clipe. Mai mult, zilele noastre de naștere sunt foarte apropiate, și asta a dat o încărcătură emoțională în plus. A fost un cadou și pentru mine, și pentru el.

Emoțiile sunt foarte mari. E ca și cum aș scoate la iveală cea mai intimă parte din mine, pentru că el este inima mea. Nu am amânat în mod conștient, pur și simplu nu am simțit că a fost potrivit până acum. Nu îmi doresc să-l expun în mod constant, însă de data aceasta mi s-a părut un cadru special: aniversarea de un an, un număr aniversar și propunerea de a fi pe copertă. Așa că am spus „da și mă bucur enorm că am făcut-o”.

Anca Dumitra a vorbit cu drag despre relația sa cu soțul ei, Manfred, alături de care va aniversa în curând trei ani de căsnicie, și despre felul în care familia a devenit centrul universului său. În același timp, vedeta PRO TV a mărturisit că își păstrează pasiunea pentru actorie și este recunoscătoare pentru succesul serialului „Las Fierbinți”, care a cucerit milioane de telespectatori.