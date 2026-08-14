„Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi. Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă. Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă, asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit”, a spus Andreea Popescu, în mediul online.

Andreea Popescu a recunoscut că organismul său a reacționat puternic după operații și că a observat schimbări inclusiv la nivelul părului și al pielii.

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„După intervenție, după operație, mi-a căzut părul enorm. (…) Eu am un ten extrem de uscat. De fiecare dată când am făcut anestezie generală mi-a căzut foarte mult părul, pielea a arătat horror”, a mai spus influencerița.

Ce este eyebrow lift

Un eyebrow lift (sau lifting de sprâncene, cunoscut și sub numele de forehead lift) este o procedură estetică (chirurgicală sau nechirurgicală) concepută pentru a ridica sprâncenele coborâte, a netezi fruntea și a deschide privirea.

Odată cu înaintarea în vârstă sau din cauze genetice, țesuturile de la nivelul frunții își pierd elasticitatea, determinând coborârea sprâncenelor și formarea de pliuri de piele peste pleoapele superioare, ceea ce oferă adesea un aspect obosit, trist sau încruntat.

Abdominoplastia inversă este o intervenție chirurgicală estetică prin care se îndepărtează excesul de piele laxă și grăsime din partea superioară a abdomenului (zona dintre ombilic și capătul inferior al sternului)

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