Imagini cu apartamentul în care locuiește Natalia Mateuț. A primit locuința cadou de la părinți

Natalia Mateuț, una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane, locuiește într-un apartament spațios primit de la părinții săi. De un an, în aceeași locuință stă și sora sa, cu care împarte armonios spațiul. Casa este împărțită în două zone distincte, dar include spații comune, precum baia, bucătăria și livingul – toate amenajate cu bun gust și grijă pentru detalii.

Cum arată apartamentul în care locuiește Natalia Mateuț

Vedeta a deschis recent ușa locuinței pentru echipa „Un show păcătos” și a dezvăluit câteva detalii intime despre locul pe care îl numește „acasă”. Cel mai drag colț al ei este dormitorul, acolo unde se află o statuetă cu valoare sentimentală, ce amintește de perioada în care mama ei a fost balerină. Natalia are o relație extrem de apropiată cu mama sa, care se implică activ în amenajarea balconului – un mic paradis verde, în care urmează să apară și câțiva lămâi și portocali.

Deși recunoaște că nu petrece prea mult timp în bucătărie, Natalia se simte bine în apartamentul ei, pe care l-a transformat într-un spațiu primitor. Își dorește un dressing mare, care va fi amenajat în curând, pentru a-și organiza mai bine colecția de haine.

Natalia Mateuț are un nou iubit

Pe plan personal, prezentatoarea trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Are un iubit mai tânăr, despre care vorbește cu discreție. Cei doi nu locuiesc încă împreună, dar își petrec adesea nopțile unul acasă la celălalt. Natalia a declarat că relația evoluează frumos și că se vede, în viitor, în rolul de mamă.

„E o relație încă la început, relație despre care nu m-am ferit să vorbesc, nu mă ascund (…) Prefer în continuare să o țin pe partea discretă pentru că mi-am dat seama că e mai bine să o țin foarte bine așa. Mi-e foarte bine, nu locuim împreună, dar de dormit unul la celălalt în fiecare seară da (…) Îmi doresc copii, mă simt vinovată că nu am făcut un copil măcar pentru părinții mei (…) Am momente în care mă doare că trece timpul și că nu am făcut un copil (…) Sunt convinsă că la un moment dat se va întâmpla, îmi doresc (n.r. – copii)”.