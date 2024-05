Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate artiste din România, recunoscută atât pentru vocea sa, cât și pentru talentul său actoricesc. Ceea ce puțini știu este că Anca Țurcașiu are o pasiune pentru design interior, pasiune care a determinat-o să urmeze un curs de specializare în acest domeniu.

După divorțul de medicul Cristian Georgescu în anul 2020, cu care a fost căsătorită timp de 22 de ani, Anca Țurcașiu și-a achiziționat un apartament într-un bloc rezidențial din zona Panduri, București. În acest loc, vedeta și-a amenajat un cămin de vis, aplicând tot ce a învățat la cursul de design interior absolvit în 2014.

Locuința vedetei este o veritabilă oază de liniște și rafinament, caracterizată prin contraste puternice și accente de lemn. Vedeta a optat pentru un mobilier din lemn masiv, iar culorile predominante sunt alb și maro, creând o atmosferă elegantă și caldă. Apartamentul este extrem de spațios, în special livingul, unde Anca Țurcașiu obișnuiește să își facă antrenamentele de fitness.

Pasionată de un stil de viață sănătos, artista și-a amenajat un spațiu de fitness în living, dotat cu greutăți și echipament necesar pentru a se menține în formă. Pe contul său de TikTok, artista a publicat mai multe videoclipuri în care își face antrenamentele pe o saltea.

Pe lângă muzică și teatru, Anca Țurcașiu a fost mereu atrasă și de design. Pe rețelele de socializare, artista obișnuiește să posteze imagini și videoclipuri din interiorul casei sale, oferindu-le fanilor o privire în locuința sa.

„Am dreptul să practic această profesie oriunde în România şi în Europa. Însă, până acum, îmi exersasem imaginaţia, în domeniul ăsta, doar în beneficiul prietenilor. Abia de curând am încheiat primul proiect de design de interior, ca profesionist”, spune ea pentru formula-as.ro. În prezent, vedeta se ocupă de mai multe proiecte de design interior.

„Astăzi am finalizat ultimul proiect de design la care am lucrat „efectiv”, (pentru că m-a lăsat baltă muncitorul….😅😉), dar sunt foarte fericită pentru că am reușit într-un timp foarte scurt, trei săptămâni , să aduc laolaltă elementele pe care mi le-am propus, piesele de mobilier și decorațiunile necesare.

Am dus la bun sfârșit povestea pe care mi-am imaginat-o! Sunt fericită!

Mulțumesc celor care mi-au fost alături!”

Anca Țurcașiu a locuit într-o casă de 300.000 de euro

În Paradisul Verde, la 20 de kilometri de București, într-un ansamblu rezidențial aflat la marginea pădurii, Anca Țurcașiu a locuit alături de fostul soț într-o casă de 300.000 de euro.

„Povestea casei a început în 1998, anul în care ne-am căsătorit și am primit de la nașii noștri, familia Țânțăreanu, drept dar de nuntă un teren într-un ansamblu rezidențial din apropierea Bucureștiului. Acum stăm într-o casă făcută nu cu mulți bani, ci cu foarte mult suflet. Ne-am atașat atât de mult de acest loc încât nu cred că o vom vinde vreodată”, povestea Anca Țurcașiu, care a mai dezvăluia că în momentul în care s-a turnat fundația, a pus o sticluță care conținea o scrisorică cu povestea familiei sale, potrivit casamea.ro. Casa de la Corbeanca este realizată pe structură din lemn cu fundație înaltă.

În ceea ce privește decorațiunile interioare, acestea se încadrează în doua categorii: o parte sunt confecționate de artistă, iar restul sunt primite cadou de la prietenii dragi.

