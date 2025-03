Crin Antonescu, un candidat concentrat pe imobiliare

Crin Antonescu se bucură de sprijinul a nu mai puțin de trei partide, cele care au și peste 90% din primarii din România. Cu toate acestea, fostul președinte al PNL nu are chiar profilul unui liberal, cu toate că a stat zece ani departe de prima scenă politică.

Crin Antonescu. Foto: Facebook

Potrivit declarației de avere, Crin Antonescu are zero venituri anul trecut, în familie banii fiind aduși de soția sa, Adina Vălean, fost comisar european pe Transporturi, care a prins și un nou mandat în Parlamentul European. Doar partea de venituri a lui Vălean de la Comisia Europeană, adică salariul, a ajuns la aproximativ 150.000 de euro, la care se adaugă circa 46.000 de euro de la PE.

Crin Antonescu deține cotă-parte de 50% din trei apartamente din București, iar integral două case de locuit în județul Prahova și trei autoturisme din 2007, 2013 și 2015. Mai are bijuterii în valoare de 18.000 de euro, precum și plasamente în valoare de 98.000 de euro. În conturi, Antonescu și soția au aproximativ 330.000 de euro și 20.000 de lei.

Crin Antonescu are zero venituri anul trecut, în familie banii fiind aduși de soția sa, Adina Vălean. Foto: Facebook

Ponta și apartamentele din străinătate

Victor Ponta, candidat independent după ce a fost dat afară din PSD, se evidențiază la capitolul imobile. Fostul premier are un apartament în București, unul în Emiratele Arabe Unite (luat în 2022) și unul în Turcia (cumpărat în 2021). Are un singur autoturism, an de fabricație 2012, ceasuri estimate la 20.000 de euro, precum și un împrumut de 190.000 de lei dat PSD Dâmbovița pentru alegeri. În conturi deține aproximativ 120.000 de euro și aproximativ 70.000 de lei.

Grosul veniturilor din 2024 au fost de la Camera de Comerț și Industrie a României, adică 240.000 de lei, dar a avut și un venit secundar de 19.295 de lei, trecut tot salariu, de la o entitate neprecizată.

Victor Ponta. Foto: Facebook

Donațiile către Nicușor Dan

Nicușor Dan are și el o declarație de avere subțire la nivel de bunuri. Fără casă sau apartament, primarul general al Capitalei deține un teren intravilan în Predeal (Brașov) și un autoturism din 1986, dar în conturi are declarați 439.536 de lei.

Edilul a acordat un împrumut de 20.000 de euro în nume personal și are datorii de 100.000 de lei la o bancă, dar și alte două, de 27.000 de euro, respectiv 25.000 de lei, fără a dezvălui identitatea persoanei fizice sau juridice.

Nicușor Dan a raportat donații pentru campania sa electorală de la locale de 1,12 milioane de lei, dar și o rambursare de aproximativ 660.000 de lei. Singura sursă de venit declarată e indemnizația de primar, care s-a ridicat în 2024 la 296.675 de lei.

Nicușor Dan. Foto: Facebook

Elena Lasconi, credite de peste 350.000 de lei

Elena Lasconi, șefă a USR și cea care reușise să prindă turul al doilea înainte de anularea alegerilor, s-a axat și ea pe imobiliare. Ea e proprietară a unei case de locuit în Câmpulung Muscel și a unui apartament din București, dar deține părți și din alte două apartamente din București. Deține părți din trei terenuri intravilane, din Argeș, Olt și Constanța, 3/16 din două terenuri în Olt și Constanța, dar și o parte dintr-un teren forestier de 2.500 de metri pătrați.

Șefa USR are două credite, unul de 288.134 de lei, cu scadență în 2037, iar celălalt de 100.000 de lei, cu scadență în 2026. Singurul său venit a fost cel de primar al orașului Câmpulung Muscel, adică 141.425 de lei.

Elena Lasconi. Foto: Hepta

Terheș și-a împrumutat partidul cu bani

Intrat pentru a doua oară în cursă în mai puțin de șase luni, deși a obținut doar 1,04% pe 24 noiembrie 2024, Cristian Terheș e eurodeputat ales pe listele AUR, dar care acum e candidat din partea PNRC. Terheș deține trei apartamente (două în Sălaj și unul în Bihor), precum și patru terenuri intravilane în județul Bihor și unul în Sălaj. Conform declarației de avere, Terheș mai are două autoturisme (an de fabricație 2016 și 2020).

În conturi are aproximativ 50.000 de euro și mai puțin de 1.000 de lei. Eurodeputatul a împrumutat PNCR cu 45.000 de euro și 220.000 de lei. Singurele venituri declarate sunt cele de la Parlamentul European, adică leafa pe 2024, 99.073 de euro.

Lavinia Șandru, un om de milioane de lei

Reprezentanta PUSL (partidul fondat de Dan Voiculescu) la alegerile prezidențiale, Lavinia Șandru, are un singur apartament în București, două mașini (an de fabricație 2011 și 2016), dar și bijuterii și obiecte de artă estimate la 12.000 de euro.

Șandru stă mai bine la capitolul bani în conturi: aproximativ 730.000 de lei și circa 135.000 de euro, la care se adaugă titluri de stat în valoare de 1.045.750 de lei, respectiv 100.000 de euro. În 2024, Șandru a avut venituri de peste aproximativ 530.000 de lei, cele mai importante surse fiind contractul de drepturi de autor cu Antena 3 SA (165.000 de lei) și dividendele de la una din firme (114.430 de lei).

Lavinia Șandru

Simion nu are casă

Potrivit declarației de avere, George Simion pare unul dintre cei mai modești politicieni. Nu are casă, apartament, terenuri, dar a declarat că are în cont 250.050 de lei. Suma menționată după botezul copilului său, ca dar primit, este de 60.000 de euro, iar banii dați ca donație pentru campania electorală sunt 50.000 de euro. În schimb, Simion a primit de la Camera Deputaților, ca indemnizație, 136.988 de lei.

George Simion

John-Ion Banu-Muscel, avere impresionantă

John-Ion Banu-Muscel a declarat trei case de locuit (una în București, iar două în Statele Unite, una în Florida, una în Carolina), dar și un apartament în Florida. La capitolul terenuri, acesta are două intravilane în Giurgiu și Argeș, unul forestier în Argeș, dar și o pășune în Carolina (SUA). Trei autoturisme sunt consemnate în declarația de avere a lui Banu-Muscel, ani de fabricație 2003, 2018 și 2021, un tablou evaluat la 30.000 de dolari, precum și statuete și bronzuri evaluate la 25.000 de dolari.

Depozitele bancare ale lui Banu-Muscel se ridică la 200.000 de dolari, iar fondul de pensie e estimat la 210.000 de dolari, în timp ce într-un cont deschis în România are 300.000 de lei. Nu e ferit nici de datorii, candidatul cu afaceri peste Ocean având un credit de 248.500 de dolari.

Banu-Muscel a încasat în 2024 suma de 75.000 de dolari ca manager, 21.350 de dolari ca pensie, iar 48.000 de dolari de la ferma sa.

John-Ion Banu-Muscel

Fostul șef al SIE Silviu Predoiu, pensionar special

Silviu Predoiu, candidat al Partidului Liga Acțiunii Naționale și fost șef al Serviciului de Informații Externe, a declarat două apartamente în București și o casă de vacanță în Dâmbovița, dar și două terenuri intravilane în Dâmbovița și București. Predoiu este proprietar al unei mașini an de fabricație 2016, dar și coproprietar al uneia din 1967. Valoarea ceasurilor e estimată la 7.000 de euro.

În conturi, fostul șef operativ al SIE are circa 90.000 de lei, 35.000 de euro și 20.000 de dolari. Singurul venit menționat pentru anul 2024 de către Predoiu sunt cei 260.760 de lei din pensie de fost militar.

Silviu Predoiu

Funeriu, pasiune pentru mașini

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în Guvernul Boc, este și el înscris în cursa pentru prezidențiale. Funeriu iese în evidență prin cele cinci autoturisme (ani de fabricație 1996, 2002, 2005, 2019, 2020). De asemenea, acesta are două apartamente în Timișoara și o casă de locuit în Germania, dar și două terenuri mai mari în județul Timiș (30,5 hectare și 19,5 hectare).

Funeriu și-a estimat valoarea bijuteriilor la 15.000 de euro, iar în conturi (conturi curente, depozite și fonduri de investiții) aproximativ 300.000 de euro, circa 48.000 de lei și 1,3 milioane de yeni. Anul trecut, Funeriu a primit din consultanța oferită unor firme aproximativ 145.000 de euro și 20.000 de lei, iar salariul de la Universitatea din București a fost de 56.615 lei.

Daniel Funeriu. Foto: Agerpres

Sebastian Constantin Popescu, latifundiarul fără venituri

Sebastian Constantin Popescu, candidatul Partidului Noua Românie, are 13 terenuri agricole în județul Vâlcea, dar și un teren intravilan. Tot în acest județ, Popescu are și o casă de locuit, dar nu deține niciun autoturism și nu are declarate sume de bani în conturi sau datorii. Mai mult, la capitolul venituri nu a declarat nimic pentru 2024.

Sebastian Constantin Popescu

